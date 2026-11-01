Σοκ στη Serie A: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο «Πατριάρχης» της Ουντινέζε, Τζανπάολο Πότσο

Ώρες αγωνίας στο Ούντινε και σε ολόκληρο το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο 85χρονος εμβληματικός ιδιοκτήτης της Ουντινέζε, Τζανπάολο Πότσο, εισήχθη στο νοσοκομείο, με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου να επιβεβαιώνει ότι διαγνώστηκε με πνευμονία. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, με το ιατρικό επιτελείο να βρίσκεται σε απόλυτη επιφυλακή

Δύσκολες στιγμές βιώνει η οικογένεια της Ουντινέζε. Το ήδη βαρύ κλίμα από την χθεσινή συντριβή με 5-2 από τη Ρόμα στο «Bluenergy Stadium» ήρθε να επισκιαστεί από μια πολύ πιο σοβαρή είδηση, που αφορά τον άνθρωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του κλαμπ.

Ο «ισχυρός άνδρας» των «φριουλάνι», Τζανπάολο Πότσο, νοσηλεύεται στο κεντρικό νοσοκομείο του Ούντινε. Η απουσία του 85χρονου παράγοντα από τα επίσημα κατά τη διάρκεια του ματς με τους Ρωμαίους είχε φουντώσει τις φήμες, καθώς σπάνια λείπει από το πλευρό της ομάδας, με τον γιο του Τζίνο Πότσο, να παίρνει τελικά την θέση του στην κερκίδα.

Η διοίκηση της ιταλικής ομάδας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για να βάλει τέλος στην παραφιλολογία, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η Ουντινέζε Κάλτσιο ενημερώνει ότι ο πρόεδρος, Τζανπάολο Πότσο, αναρρώνει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Ούντινε, έχοντας προσβληθεί από πνευμονία. Η κλινική του κατάσταση είναι σταθερή και παρακολουθείται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή από το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό».

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια Πότσο, εμφανώς συγκινημένη από τα αντανακλαστικά του ποδοσφαιρικού κόσμου, έσπευσε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους και τους ανθρώπους των άλλων συλλόγων για το τεράστιο κύμα συμπαράστασης και τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης, δηλώνοντας αισιόδοξη για την εξέλιξη της υγείας του.

Θυμίζουμε ότι ο Πότσο αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και σεβαστές φιγούρες του κάλτσιο, όντας στο τιμόνι της Ουντινέζε από το μακρινό 1986, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους ιδιοκτήτες στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σύσσωμη η ομάδα του SDNA εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον μεγάλο ηγέτη της Ουντινέζε.