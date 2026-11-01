Το σερί απογοητευτικών εμφανίσεων συνεχίζεται από τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης ήταν ανώτερος σε όλο το ματς, έλεγξε τον ρυθμό και έφτασε δίκαια στη νίκη με 101-91 μέσα σε αποθέωση στο κατάμεστο Παλέ.

Ο Άρης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση απέναντι και στον Παναθηναϊκό, φτάνοντας τις 8 σερί νίκες πλέον σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στο δικό του σερί των κακών εμφανίσεων και μετά την άσχημη βραδιά στην Κωνσταντινούπολη και την ήττα από την Αναντολού Εφές, ακολούθησε και νέα ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η πρώτη, στη Stoiximan GBL, που φέρνει τις δύο ομάδες με ίδιο ρεκόρ πλέον στο 4-1.

Ο Άρης, που σούταρε με 52% από το τρίποντο (13/25), είχε πρώτο σκόρερ τον κομβικό στο δεύτερο ημίχρονο Μόργκαν με 21 πόντους και ήρωα στο φινάλε τον Τολιόπουλο (14π.), ο οποίος με δικό του τρίποντο σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Στους 19 πόντους ο Μοκόκα στο καλύτερό του παιχνίδι με την κιτρινόμαυρη φανέλα, 14 πόντους πρόσθεσε ο Ντιμιτρίεβιτς και 11 είχε ο Ρόμπινσον-Ερλ.

Για τον Παναθηναϊκό, που έκανε 20 λάθη για 16 ασίστ και έχασε 12 βολές (25/37), ξεχώρισαν επιθετικά ο Γιαμπουσέλε με 22 πόντους και 5/8 τρίποντα, ο Φρανσίσκο ακολούθησε με 20 πόντους, 17 πρόσθεσε ο Χέις-Ντέιβις και 16 ο Λεσόρ.

Στην επόμενη αγωνιστική (6η) ο Άρης παίζει εκτός έδρας με τη Δόξα Λευκάδας (7/11, 15:00), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (8/11, 13:00). Μεσοβδόμαδα για την Ευρώπη και οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση εκτός έδρας την προσεχή Τετάρτη: Ο Άρης στο Βελιγράδι κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ και ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ.

Προβάδισμα για τον Άρη, απαντούσε ο Παναθηναϊκός

Με στόχευση τον Μήτογλου στη ρακέτα ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, όμως ο Άρης βρήκε λύσεις με τον Ντιμιτρίεβιτς και τον Ρόμπινσον-Ερλ (7-5). Ο Γιαμπουσέλε με τρίποντο έφερε το ματς στα ίσια (10-10), όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον ίδιο τρόπο με Μοκόκα και Ρόμπινσον-Ερλ για το 16-10. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 18-15, καθώς ο Φρανσίσκο ήταν άστοχος και στις βολές του (0/2) και από τα 6,75μ.

Οι «πράσινοι» έκαναν λάθη (7), ο Μόργκαν πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο για το 22-15, όμως οι Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ σκόραραν από κοντά, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στην ομάδα τους (26-27). Ο Άρης έβαζε τα τρίποντά του (7/9), όμως ο Παναθηναϊκός ελέγχοντας τα ριμπάουντ (8-15) έμενε κοντά στο σκορ (34-33). Με εκφραστή των επιθέσεων τον Μπιρτς, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν το 42-36, αλλά ο Φρανσίσκο, φτάνοντας τους 12 πόντους μείωσε στο 46-44 του ημιχρόνου.

Σερί 8-0 και στο +11 ο Άρης στο 30’

Νωρίς στην τρίτη περίοδο ο Άρης είχε συμπληρώσει μια τετράδα παικτών με τρία φάoυλ (Ρόμπινσον-Ερλ, Μόργκαν, Λιντέλ, Μπιρτς), ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε δύο παίκτες (Λεσόρ, Σλούκας) με την ίδια συνθήκη, ενώ στα τέσσερα ήταν ο Μήτογλου. Την στιγμή που ο Ναν έγραψε το 48-49, ο Μόργκαν απάντησε με 7 σερί πόντους, δίνοντας στον Άρη αέρα 8 πόντων (59-51). Οι φιλοξενούμενοι δεν άφηναν το σκορ, Φρανσίσκο και Χέις-Ντέιβις έφεραν το ματς στο καλάθι (65-63), όμως ένα ξέσπασμα με σερί 8-0 των γηπεδούχων έφερε τη διαφορά των 11 πόντων (79-68) στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Γύρισε από -12 ο Παναθηναϊκός, το καθάρισε ο Τολιόπουλος

Ο Άρης έφτασε στο +12 (80-68), οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με 8/8 βολές (82-76) και ο Μπάντιο με τρίποντο έκανε το 82-79 στο 34’. Ο Γιαμπουσέλε με ακόμα ένα τρίποντο (4/7) έβαλε την ομάδα του μπροστά (84-85) συμπληρώνοντας ένα συνολικό επιμέρους σκορ 4-17, αλλά ο Μόργκαν έδωσε τη λύση στον Άρη με τρίποντο και φάουλ για το 90-85 στο 37’. Ο Φρανσίσκο είχε 1/2 βολές, όμως ο Λιντέλ με δύσκολο σουτ και ο Μπιρτς με κάρφωμα στο transition έγραψε το 94-86 στο 1’36’ πριν το φινάλε. Χέις-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε κράτησαν ζωντανό τον Παναθηναϊκό (96-90) στα 38’’ και ο Τολιόπουλoς με σπουδαίο τρίποντο έκανε το 99-90 στα 20’’ τελειώνοντας εκεί το παιχνίδι μέσα σε αποθέωση στο κατάμεστο Παλέ.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 76-68, 101-91

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.