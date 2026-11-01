Stoiximan GBL: Μοναδικοί αήττητοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, πρώτος ο Δικέφαλος

Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 31/10
Βίκος Ιωαννίνων - ΑΕΚ 95-84
Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65
Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73
Mαρούσι - Προμηθέας 87-76
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63
Κυριακή 1/11
Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62
Άρης - Παναθηναϊκός 101-91
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 5-0, 10β.
- Άρης 4-1 9β.
- Ολυμπιακός 5-0 8β.
- Περιστέρι 3-2 8β.
- Καρδίτσα 3-2 8β.
- Παναθηναϊκός 4-1 7β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 2-3 7β.
- Κολοσσός 2-3 7β.
- ΑΕΚ 2-3 7β.\
- Ηρακλής 1-4 6β.
- Μαρούσι 1-4 6β.
- Μύκονος 1-4 6β.
- Βίκος Φαlcons 1-4 6β.
- Προμηθέας 1-4 6β.
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Eπόμενη αγωνιστική (6η)
07/11:
Δόξα Λευκάδας -Άρης
Κολοσσός - Περιστέρι
Προμηθέας - Καρδίτσα
Ηρακλής - Μυκονός
ΠΑΟΚ - Βίκος Φαlcons
08/11:
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Μαρούσι - Ολυμπιακός