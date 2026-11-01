MENU
gbl
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Stoiximan GBL: Μοναδικοί αήττητοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, πρώτος ο Δικέφαλος

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Google Logo

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός παραμένουν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού οι μοναδικοί αήττητοι. Πρώτος ο Δικέφαλος λόγω του -2 των «ερυθρόλευκων».

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 31/10

Βίκος Ιωαννίνων - ΑΕΚ 95-84
Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65
Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73
Mαρούσι - Προμηθέας 87-76
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Κυριακή 1/11

Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62
Άρης - Παναθηναϊκός 101-91

Η βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 5-0, 10β.
  2. Άρης 4-1 9β.
  3. Ολυμπιακός 5-0 8β.
  4. Περιστέρι 3-2 8β.
  5. Καρδίτσα 3-2 8β.
  6. Παναθηναϊκός 4-1 7β.
  7. Δόξα Λευκάδας Elabet 2-3 7β.
  8. Κολοσσός 2-3 7β.
  9. ΑΕΚ 2-3 7β.\
  10. Ηρακλής 1-4 6β.
  11. Μαρούσι 1-4 6β.
  12. Μύκονος 1-4 6β.
  13. Βίκος Φαlcons 1-4 6β.
  14. Προμηθέας 1-4 6β.

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Eπόμενη αγωνιστική (6η)

07/11:

Δόξα Λευκάδας -Άρης

Κολοσσός - Περιστέρι

Προμηθέας - Καρδίτσα

Ηρακλής - Μυκονός

ΠΑΟΚ - Βίκος Φαlcons

08/11:

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Μαρούσι - Ολυμπιακός

Stoiximan GBL: Μοναδικοί αήττητοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, πρώτος ο Δικέφαλος