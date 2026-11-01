Σπανούλης: «Καταθέσαμε την ψυχή μας - Δεν είναι ο Άρης που ονειρεύομαι...»

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως η ομάδα του έκανε κατάθεση ψυχής απέναντι σε ένα από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα, μετά τη νίκη του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο Sport FM TV:

«Είναι πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα, για αυτό που χτίζουμε. Μας διακατέχει ταπεινότητα και σκληρή δουλειά. Κάναμε εκπληκτικό παιχνίδι, δεν υστέρησε κανένας παίκτης. Καταθέσαμε την ψυχή μας. Βάλαμε 101 πόντους απέναντι σε μία εξαιρετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα, όπως και ο Ολυμπιακός. Είναι δύο ομάδες από τα φαβορί. Ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ για εμάς και πήραμε μεγάλο βαθμό.

Δεν είναι ο Άρης που ονειρεύομαι, δεν μου αρέσουν τέτοιες κουβέντες. Επειδή κάναμε μία μεγάλη νίκη, να λέμε αυτός που ονειρεύεσαι. Δεν μου αρέσουν αυτά. Κάναμε καλή εμφάνιση, κερδίσαμε, προχωράμε, έχουμε σημαντικό ματς μπροστά μας. Θα δούμε τι κάναμε καλά και τι όχι και θα προχωρήσουμε.

Είπα συγχαρητήρια στους παίκτες και ότι αύριο έχουμε προπόνηση».