Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός διέλυσε με 3-0 τον Άρη στη Βοιωτία, πετυχαίνοντας την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα.

Τι Λεβαδειακός ήταν αυτός! Οι παίκτες του Ηλία Χαραλάμπους που αγνοούσαν όχι απλά τη νίκη, αλλά το γκολ, μετά από οκτώ αγωνιστικές, διέλυσαν τον Άρη των τριών σερί νικών στη Super League με 3-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, σε μία πανηγυρική επικράτηση στη Βοιωτία.

To παιχνίδι ξεκίνησε με την πρώτη τελική να είναι για τον Άρη στο έβδομο λεπτό, με το σουτ εκτός περιοχής του Γκαρέ που πέρασε άουτ. Η παρθενική φάση του Λεβαδειακού στο ματς ήταν και το γκολ, το πρώτο στο φετινό πρωτάθλημα, αφού οι παίκτες του Ηλία Χαραλάμπους συνεργάστηκαν όμορφα και μέσω του Κωστή, η μπάλα έφτασε στον Νίκα ο οποίος με δυνατό σουτ εντός περιοχής νίκησε τον Βέλιο και έκανε το 1-0.

Μετά από ένα διάστημα χωρίς σημαντικές στιγμές, στο 30' η ομάδα της Βοιωτίας απείλησε με τον Ποπέσκου με το σουτ εντός περιοχής να αντιμετωπίζεται σωστά από τον Βέλιο, ενώ η μοναδική καλή φάση για τους κιτρινόμαυρους ήρθε στο 33ο λεπτό, με την κεφαλιά του Φαμπιάνο που έδιωξε ο Ελιάσι.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Λεβαδειακός με τον Μανθάτη βγήκε στην πλάτη της άμυνας, το σουτ απέκρουσε ασταθώς ο Βέλιο, με τον Κόμπναν να μπαίνει στη φάση και να κερδίζει το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βήχος, ο οποίος έστειλε την μπάλα στη γωνία και έκανε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του ενόψει του δευτέρου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης προσπάθησε να εντείνει την πίεσή του και απείλησε στο 58' με το συρτό σουτ του Καντεβέρε εκτός περιοχής, που πέρασε λίγο άουτ. Στο 59ο λεπτό ο Κόμπναν έφυγε στην κόντρα και ο Χόνγκλα τον ανέτρεψε, με αποτέλεσμα ο παίκτης των κιτρινόμαυρων να δεχθεί κόκκινη, ωστόσο ο Τζήλος μετά από χρήση VAR πήρε πίσω την απόφαση για επιθετικό φάουλ του πρώτου στο ξεκίνημα της φάσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός έγινε επικίνδυνος εις διπλούν, αφού ο Κόμπναν που ήταν πολύ δραστήριος απώλεσε δύο μεγάλες ευκαιρίες, αστοχώντας από πλεονεκτικές θέσεις εντός περιοχής. Μετά από ώρα και πιο συγκεκριμένα στο 80' ήταν η σειρά του Άρη να έχει φάση, με το σουτ του Χόνγκλα που ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, ωστόσο ο Πάντσο έβαλε την κόντρα πριν η μπάλα πάει στην εστία.

Στο 87ο λεπτό οι γηπεδούχοι κλείδωσαν για τα καλά το τρίποντο, αφού ο Εμμανουηλίδης έφυγε στη κόντρα και γύρισε στον Πάντεα, ο οποίος από το μισό μέτρο νίκησε τον Βέλιο και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην ομάδα του, με το 3-0 να μένει μέχρι το φινάλε και το κλίμα στο «Λάμπρος Κατσώνης» να είναι πανηγυρικό.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους 3-5-2): Ελιάσι, Λιάγκας, Πάντσο, Κορνέζος, Βήχος (46΄ Πάντεα), Μανθάτης, Ελνένι, Κωστή, Νίκας (58΄ Εντιαγέ), Κομπνάν (77΄Εμμανουηλίδης), Ποπέσκου (77΄Οζέγκοβιτς)

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου, 4-4-2): Βέλιο, Ρίτσαρντς (75΄ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο (75΄ Γαλανόπουλος), Πετρίς, Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ (63΄ Μιρ), Παπασαραφιανός (56΄ Γιαννιώτας), Καντεβέρε, Κουαμέ