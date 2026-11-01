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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
ΟΑΚΑ, ΣΚΑΪ
9η αγωνιστική
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
2 0
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ΑΕΚ
ΑΕΚ
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Διαιτητης
  • Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)
  • VAR: Γιόχαν Πφάιφερ (Γερμανία)
  • AVAR: Άρνε Άαρνινκ (Γερμανία)
Βοηθοι
  • Έντουαρντ Μπάιτινγκερ (Γερμανία)
  • Ντόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ (Γερμανία)
Τεταρτος
  • Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Σκορερς
  • 1' Τετέι
  • 49' Αντίνο
Κοκκινες καρτες
  • 70' Κάνγκουα
Κιτρινες καρτες
  • 30 Ρότα
  • 68' Κοϊτά
  • 72' Μουκουντί
  • 75' Ζίνι

Live: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

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