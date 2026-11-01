Live: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
ΟΑΚΑ, ΣΚΑΪ
9η αγωνιστική
9η αγωνιστική
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
2 0
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ΑΕΚ
Διαιτητης
- Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)
- VAR: Γιόχαν Πφάιφερ (Γερμανία)
- AVAR: Άρνε Άαρνινκ (Γερμανία)
Βοηθοι
- Έντουαρντ Μπάιτινγκερ (Γερμανία)
- Ντόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ (Γερμανία)
Τεταρτος
- Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Σκορερς
- 1' Τετέι
- 49' Αντίνο
Κοκκινες καρτες
- 70' Κάνγκουα
Κιτρινες καρτες
- 30 Ρότα
- 68' Κοϊτά
- 72' Μουκουντί
- 75' Ζίνι