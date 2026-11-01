«Ευλογία» να πατάω ξανά το χορτάρι»: Το γεμάτο νόημα μήνυμα του Καρέτσα μετά την «καυτή» επιστροφή στο Klassiker!

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε πίσω του τον τραυματισμό, μπήκε ως αλλαγή στο 66 απέναντι στην Μπάγερν και με «χρυσή» ασίστ στο 89 χάρισε τον βαθμό στην Ντόρτμουντ (2-2). Λίγες ώρες μετά, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα για τη μεγάλη επιστροφή.

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα γήπεδα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μυθιστορηματική. Ο Έλληνας άσος, ξεπερνώντας τη συνδεσμική κάκωση στον αστράγαλο που τον ταλαιπώρησε, επιστρατεύτηκε από τον Νίκο Κόβατς στο 66ο λεπτό του μεγάλου γερμανικού ντέρμπι, με την Ντόρτμουντ να βρίσκεται πίσω στο σκορ (2-1) από την Μπάγερν.

Ο «Κος» όχι μόνο δεν επηρεάστηκε από την αποχή, αλλά στο 89' με μια τρομερή ενέργεια και ασίστ, «σέρβιρε» το τελικό 2-2 στον Φάμπιο Σίλβα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο νεαρός σταρ εξέφρασε την ανακούφισή του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του μέσα από τα sosial media, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Μεγάλη μάχη από την ομάδα σήμερα. Είναι ευλογία να βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο».

Για τον Καρέτσα, αυτό το ματς ήταν η προσωπική του δικαίωση μετά από μια δύσκολη περίοδο αποθεραπείας, αποδεικνύοντας ότι είναι φτιαγμένος για τα μεγάλα παιχνίδια.