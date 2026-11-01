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Ο Αστέρας AKTOR Β είχε την υπεροχή και τις ευκαιρίες, ωστόσο έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΣ Πύργο για τη Superbet League 2, με τους Αρκάδες να σημαδεύουν το δοκάρι στις καθυστερήσεις.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR Β με τον ΠΑΣ Πύργο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

Οι Αρκάδες διατήρησαν το αήττητο σερί τους για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι, ωστόσο κατέγραψαν την τέταρτη διαδοχική ισοπαλία τους, φτάνοντας τους 10 βαθμούς, έναν περισσότερο από τους φιλοξενούμενους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν το πρώτο παιχνίδι του Αστέρα AKTOR Β μετά τη μετακίνηση του Γιάννη Κοντοέ στην πρώτη ομάδα, με τους Γεωργακόπουλο και Σταμέλο να αναλαμβάνουν την καθοδήγηση από τον πάγκο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους, όμως ο Πύργος απείλησε πρώτος στο 6ο λεπτό με τον Ευαγγέλου. Στη συνέχεια, ο Κακαδιάρης σταμάτησε τον Γρίβα σε τετ α τετ, ενώ στο 29' ο Γραμμένος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την κεφαλιά του Φρίμπονγκ. Στο 33' ακυρώθηκε γκολ του Κόλα ως οφσάιντ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους Αρκάδες, καθώς στο 49' ο Γραμμένος αξιοποίησε με κεφαλιά τη σέντρα του Φρίμπονγκ, ανοίγοντας το σκορ.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 63', όταν η μπάλα πήρε ύψος έπειτα από κόντρα σε προσπάθεια του Μαυριά και ο Δούμτσιος με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1.

Ο Αστέρας αναζήτησε εκ νέου το προβάδισμα, με τον Γιαννίκογλου να σταματά τον Σιμόνι στο 74'. Η μεγαλύτερη ευκαιρία, πάντως, καταγράφηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μεταξάς σημάδεψε το δοκάρι, αφήνοντας τους γηπεδούχους με την πικρία της ισοπαλίας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας AKTOR Β (Γιώργος Γεωργακόπουλος): Κακαδιάρης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φρίμπονγκ (64' Κύρκος), Κόλα (79' Μπουλούλης), Κολιμάτσης (86' Συνολάκης), Ζόγκου (86' Καλλαντζή), Γραμμένος (64' Σιμόνι).

ΠΑΣ Πύργος (Δημήτρης Σπανός): Γιαννίκογλου, Πρίφτη, Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σκεντεράι (83' Σαραμαντάς), Λεμονής, Σαρδέλης (46' Δούμτσιος), Μούσια (83' Φερεκίδης), Φοφανά (90' Κόκκορης), Μαυριάς, Γρίβας (71' Χαντί).