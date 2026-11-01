Επιβλητικό πέρασμα του Παναθηναϊκού στην Κρήτη

Το τριφύλλι παραμένει χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ. Σημειώνεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το δεύτερο ημίχρονο με τον Αστέρα (0-0) που διακόπηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
Ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα έκανε η Άσερ, που μπήκε στη βασική ενδεκάδα. Η ομάδα του Γιάννη Χαραλαμπίδη είχε την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός απείλησε για πρώτη φορά στο 16′ αλλά η προσπάθεια της Πις κατέληξε στο δοκάρι. Στο 24′ το τριφύλλι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά της Νάνου έπειτα από μπαλιά της Πις. Η ίδια παίκτρια διπλασίασε τα τέρματά της και του Παναθηναϊκού στο 32ο λεπτό μετά από ωραία ατομική προσπάθεια.
Η πολύ καλή εικόνα του τριφυλλιού συνεχίστηκε στο δεύτερο μέρος. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-3 με την Πις και συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες. Το τελικό 0-4 έγινε στο 89ο λεπτό από την Ντόμοντ.