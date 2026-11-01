Ξανθόπουλος: «Δεν ακολουθήσαμε το πλάνο μας» - Τι είπε για Νίκολς και Άντερσον

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα του Περιστερίου Betsson από τον Ολυμπιακό στάθηκε στο πρόσωπο που εμφάνισε η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καλησπέρα, αρχικά να ευχηθώ περαστικά στους τραυματίες του Ολυμπιακού και για τους δικούς μας τραυματίες εύχομαι να γυρίσουν το συντομότερο. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι. Προφανώς και δεν είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα που είχαμε.

Για δεύτερο παιχνίδι, απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, εννοώ ότι πριν μία βδομάδα παίξαμε με τον Παναθηναϊκό και μαζί με τον Ολυμπιακό είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν δείξαμε το καλύτερο πρόσωπο και δεν είναι όσον αφορά τη διαφορά των πόντων. Είναι όσον αφορά την εικόνα που είχαμε και αυτά που είχαμε πει ότι πρέπει να κάνουμε στο παιχνίδι.

Δεν ακολουθήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το πλάνο που είχαμε. Ημασταν σε μεγάλο βαθμό αρκετά άστοχοι. Παρόλα αυτά, τα σουτ που πήραμε, αρκετά από αυτά, ήταν τα σουτ που θέλαμε. Δυστυχώς όμως είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο Ολυμπιακός έχει πολλή size, ειδικά τώρα που δεν παίζει ο Μοντέρο, προφανώς και ανεβάζει στη θέση "2" τον Ουόρντ και έχουν αρκετό size και είναι δύσκολες οι πάσες, γιατί κλείνουν τη γραμμή πάσας όταν κάνει κάποιος drive.

Είχαμε προετοιμάσει τους παίκτες μας και το ξέραμε ότι θα παίξει έτσι ο Ολυμπιακός, δυστυχώς όμως δεν το κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και για αυτό κι όλας έχουμε τόσα λάθη. Εχουμε 19 λάθη για 17 ασίστ και ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 22 πόντους από τα λάθη που είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι φυσιολογικό να έχει και ψυχολογία να βάλει κάποια σουτ γιατί είναι ο Ολυμπιακός προφανώς.

Από κει και πέρα, αυτό που είπα και μέσα στα παιδιά, είναι ότι εννοείται τους εμπιστευόμαστε, είμαστε μαζί τους και στις καλές στιγμές και στις δύσκολες στιγμές και να ξεκουραστούμε αύριο, έχουμε ρεπό μετά από καιρό και να γυρίσουμε την Τρίτη να δούμε τα λάθη μας, όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Να δώσουμε το αμυντικό και το επιθετικό feedback στους παίκτες, τι μπορούμε να βελτιώσουμε γιατί αυτή είναι η διαδικασία και να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με τον Κολοσσό, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι που είναι αρκετά δύσκολο, απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Να ευχηθώ όπως είπα και στην αρχή καλή τύχη στον Ολυμπιακό και να γυρίσουν γρήγορα οι τραυματίες και πιο δυνατοί και εμείς συνεχίζουμε».

Για τους τραυματίες: «Ακόμα δεν ξέρουμε και για τον Αντερσον και για τον Νίκολς. Θα ξέρω μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες. Νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό. Του Αντερσον είναι γόνατο με γόνατο. Ο Νίκολς έχει πρηστεί ο αστράγαλός του από το παιχνίδι με τη Μούρθια, δηλαδή ήταν εκτός από το ταξίδι και μετά και πάμε μέρα με τη μέρα».