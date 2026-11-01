Στο ρελαντί την Σιρόκι ο Ερυθρός πριν τον Ολυμπιακό

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Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σιρόκι επικρατώντας με 100-82, με την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο να ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena (7/11, 21:15).

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε εύκολο μεσημέρι κόντρα στην Σιρόκι, με την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο να ξεπερνά με άνεση το εμπόδιο της Σιρόκι με 100-82 για την 6η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-1, ενώ από την άλλη η Σιρόκι έπεσε στο 3-2.

Για τους νικητές ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, με τον Ντόμπριτς να συμπληρώνει επίσης 17 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μαντάρεβιτς με 16 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Λιούις ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, με τον Όλα-Τζόσεφ να συμπληρώνει 20 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena (7/11, 21:15) για την 9η αγωνιστική της Euroleague.