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Σε «παράσταση» για ένα ρόλο μετέτρεψε το παιχνίδι στον Πύργο ο ΠΑΟΚ (0-5), με τις νταμπλούχες να σημειώνουν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια στη Women's Football League.

Στην πόλη της Πελοποννήσου βρέθηκαν οι ασπρόμαυρες, οι οποίες θέλησαν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί, καθώς πριν την αναμέτρηση, βρίσκονταν στην κορυφή της βαθμολογίας, όντας η μοναδική ομάδα με 4/4 νίκες.

Από νωρίς και συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ, όταν η Μήτκου έκανε άψογη σέντρα από τα αριστερά και η Γκατσανίτσα με κοντινή κεφαλιά έκανε το 0-1.

Άλλα δύο γκολ για τις φιλοξενούμενες πριν το ημίχρονο, όταν στο 34' η Γιαννακά γύρισε τη μπάλα στην Αργυρίου, αυτή στόπαρε τη μπάλα και σούταρε δυνατά για το 0-2. Το 0-3 του ημιχρόνου «έγραψε» η Γιαννακά με σουτ στην κλειστή γωνία στο 41ο λεπτό.

Στο 73' η Γκούνη με κοντινή κεφαλιά έγραψε με άνεση το 0-4, με την Γκατσανίτσα με κοντινή κεφαλιά στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 0-5.

Στους 15 βαθμούς ο ΠΑΟΚ που σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του, με τον Πύργο να μένει στους 3 βαθμούς και στην 9η θέση της βαθμολογίας. Την επόμενη αγωνιστική (7/11) ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στο Μοσχάτο τον τοπικό Οδυσσέα, ενώ ο Πύργος θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ.