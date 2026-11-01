Στην πόλη της Πελοποννήσου βρέθηκαν οι ασπρόμαυρες, οι οποίες θέλησαν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί, καθώς πριν την αναμέτρηση, βρίσκονταν στην κορυφή της βαθμολογίας, όντας η μοναδική ομάδα με 4/4 νίκες.
Από νωρίς και συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ, όταν η Μήτκου έκανε άψογη σέντρα από τα αριστερά και η Γκατσανίτσα με κοντινή κεφαλιά έκανε το 0-1.
Άλλα δύο γκολ για τις φιλοξενούμενες πριν το ημίχρονο, όταν στο 34' η Γιαννακά γύρισε τη μπάλα στην Αργυρίου, αυτή στόπαρε τη μπάλα και σούταρε δυνατά για το 0-2. Το 0-3 του ημιχρόνου «έγραψε» η Γιαννακά με σουτ στην κλειστή γωνία στο 41ο λεπτό.
Στο 73' η Γκούνη με κοντινή κεφαλιά έγραψε με άνεση το 0-4, με την Γκατσανίτσα με κοντινή κεφαλιά στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 0-5.
Στους 15 βαθμούς ο ΠΑΟΚ που σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του, με τον Πύργο να μένει στους 3 βαθμούς και στην 9η θέση της βαθμολογίας. Την επόμενη αγωνιστική (7/11) ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στο Μοσχάτο τον τοπικό Οδυσσέα, ενώ ο Πύργος θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ.