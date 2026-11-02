Μαρτίνεθ για Ταβάρες: «Τώρα είναι η ώρα να τον συγχαρούμε - Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος»

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε έυκολα την Μπούργος στο WiZink Center, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αποθεώνει τον σέντερ του Έντι Ταβάρες.

Η Ρεάλ την έκανε την δουλειά πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα πολύ καλά. 90-79 το τελικό σκορ απέναντι στην Μπούργος, σε έναν αγώνα όπου ο Έντι Ταβάρες έγινε ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της Liga Endesa!

Μετά τον αγώνα ο προπονητής των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ, μίλησε για την νίκη της ομάδας του αλλά και για το ρεκόρ του σέντερ της ομάδας, αναφέροντας πως όλοι είναι χαρούμενοι για αυτόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μαρτίνεθ:

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης λόγω των σωματικών του χαρακτηριστικών, του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει το παιχνίδι των αντιπάλων, των προσφορών του στην ομάδα του, αλλά πάνω απ' όλα επειδή έχει ισχυρή εργασιακή ηθική. Χαίρομαι γι' αυτόν, όπως όλοι οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει τον Έντι και να μην είναι χαρούμενος με τις ατομικές του επιτυχίες»

«Το αν πιστεύω ότι είναι σωστό να γιορτάσουμε μια ατομική επιτυχία στη μέση ενός αγώνα είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Έχω τη δική μου άποψη για αυτό. Τώρα είναι η ώρα να τον συγχαρούμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτόν, επειδή είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Προφανώς, είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα να το πετύχει κανείς και σίγουρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει, επειδή, με μια μακρά καριέρα μπροστά του, θα θέσει τον πήχη αρκετά ψηλά».



Για τον αγώνα με την Μπούργος:

«Είναι ένας αγώνας που δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς να λάβουμε υπόψη το πρόσφατο πρόγραμμά μας. Τόσα πολλά παιχνίδια στη σειρά, πολύ λίγος χρόνος για προετοιμασία και ανάκαμψη. Έχουμε επίσης αρκετά σωματικά προβλήματα με αρκετούς παίκτες, και όλα αυτά δυσκολεύουν πολύ την σωστή ψυχολογική προετοιμασία τους για κάθε αγώνα. Νομίζω ότι το πιο θετικό είναι ότι κερδίσαμε τον αγώνα χωρίς πολλά προβλήματα, και παρόλο που δεν παίξαμε λαμπρά, είναι δύσκολο να είσαι πάντα στην καλύτερη δυνατή φόρμα όταν παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».