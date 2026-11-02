Γκρέι: «Η κριτική είναι δίκαιη – Όταν όλα λειτουργήσουν όπως πρέπει, θα είναι κάτι ξεχωριστό»

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Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα, αναφερόμενος στην κριτική που δέχεται η ομάδα, αλλά και στην ανάγκη για μία κυριαρχική εμφάνιση.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στη Media Day του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρόμα για το EuroCup, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια της σεζόν. Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί η ομάδα, τονίζοντας πως είναι δικαιολογημένη λόγω των υψηλών προσδοκιών που υπάρχουν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του πως ο Δικέφαλος βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τη Ρόμα, υπογραμμίζοντας πως στόχος δεν είναι απλώς η νίκη, αλλά μία ολοκληρωμένη εμφάνιση με διάρκεια, συγκέντρωση και κυριαρχία για 40 λεπτά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την κριτική που έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ:

«Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι άδικη. Είναι δίκαιη. Προφανώς, όταν βρίσκεσαι σε ένα νέο πρότζεκτ όπως αυτό, υπάρχουν πάντα προσδοκίες, ειδικά με τους παίκτες που διαθέτουμε στην ομάδα μας. Είναι κάτι που συνοδεύει τη δουλειά μας και είναι δίκαιο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική.

Εμείς, όμως, ερχόμαστε καθημερινά, δουλεύουμε σκληρά και προσωπικά αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Όταν όλα αρχίσουν να λειτουργούν όπως πρέπει, θα είναι μία ξεχωριστή στιγμή για όλους».

Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα και το τι περιμένει από την ομάδα του:

«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να βγούμε στο παρκέ, να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά και να κυριαρχήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς.

Δεν έχει να κάνει μόνο με το να κερδίσουμε, αλλά και με το να παίξουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας δυνατότητες και τις προσδοκίες που υπάρχουν, να κυριαρχήσουμε και να πάρουμε μία καλή νίκη».

Για την επιθετική ποιότητα της Ρόμα:

«Έχουν μία καλή ομάδα, διαθέτουν ταλέντο και σκοράρουν πολλούς πόντους. Εμείς θέλουμε να περιορίσουμε την παραγωγικότητά τους. Αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς μας στην άμυνα, θα διαπιστώσει ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει αρκετά καλή δουλειά στο να κρατάμε τους αντιπάλους μας σε χαμηλά επίπεδα σκοραρίσματος.

Ωστόσο, αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να μπούμε στο παρκέ με τη νοοτροπία να κυριαρχήσουμε για 40 λεπτά».

Για τα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση:

«Πρέπει να έχουμε τη σωστή πνευματική προετοιμασία από το ξεκίνημα, ώστε να μη βρεθούμε να κυνηγάμε στο σκορ τον αντίπαλό μας.

Πρέπει να ακολουθήσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο και στις δύο πλευρές του παρκέ, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Να περιορίσουμε τα λάθη μας, ατομικά και ομαδικά, ώστε να φτάσουμε στη νίκη».