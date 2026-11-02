Κριτική από Ζήκο σε Νίκολιτς: «Τέτοια χασούρα από το μηδέν… δε ξανάγινε»

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Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Άκης Ζήκος μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, άσκησε κριτική στον Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτησή του στα social media.

Ο Ζήκος ανάρτησε φωτογραφία του Σέρβου προπονητή της Ένωσης, θέτοντας ερωτήματα για την εικόνα που παρουσίασε η ΑΕΚ σε ακόμη ένα ντέρμπι την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά το μήνυμα του Άκη Ζήκου:

«Τέτοια χασούρα από το μηδέν… δε ξανάγινε. Ας μας πει κάποιος, γιατί χάσαμε και ας μας πει ο ίδιος, το λόγο που αυτοί κερδίσανε. Έλα ντε;;; Εγώ θα καταθέσω το εξής.

Όταν θα παίζεις και θα αγωνίζεσαι με έναν παίκτη μείον, τον καλύτερο (θεωρητικά) δικό σου. Τότε θα πρέπει και να μάθεις να χάνεις, γιατί οι 10… εναντίον 11, κάνουν τη διαφορά. Ο νοών, νοείτο».