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Οι Σέλτικς άλωσαν την έδρα των Μάτζικ

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Οι Μπόστον Σέλτικς έδωσαν συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις, περνώντας από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ με 108-97.

Οι «Κέλτες» πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 24-23, ενώ με επί μέρους 31-27 πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα πέντε πόντων (55-50).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Μάτζικ επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, με τους Σέλτικς ωστόσο να αντέχουν διατηρώντας το προβάδισμα τους (77-74).

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν... γκάζι και έκαναν επί μέρους 31-23 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο για να φτάσουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 5-1 την φετινή σεζόν.

Ο Τζέισον Τέιτουμ με 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τρίσταν Ντα Σίλβα να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Σέλτικς άλωσαν την έδρα των Μάτζικ