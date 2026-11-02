Οι Σέλτικς άλωσαν την έδρα των Μάτζικ

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Οι Μπόστον Σέλτικς έδωσαν συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις, περνώντας από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ με 108-97.

Οι «Κέλτες» πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 24-23, ενώ με επί μέρους 31-27 πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα πέντε πόντων (55-50).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Μάτζικ επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, με τους Σέλτικς ωστόσο να αντέχουν διατηρώντας το προβάδισμα τους (77-74).

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν... γκάζι και έκαναν επί μέρους 31-23 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο για να φτάσουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 5-1 την φετινή σεζόν.

Ο Τζέισον Τέιτουμ με 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τρίσταν Ντα Σίλβα να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης