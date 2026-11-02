Viva... και στους δύο στο Mexico: μετά από έναν καταπληκτικό αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη, αφήνοντας πίσω του τον Χάμιλτον και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Αντονέλι!

Το αίνιγμα των Σουμέριων. Το γλυπτό Kryptos. Ο γρίφος των τριών σοφών. Και από σήμερα, αυτό που έγινε στο Μεξικό.

Τρεις + ένας από τους πιο δύσκολους γρίφους στα χρονικά. Κι αν για τους καθιερωμένους «παλιούς» υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, για το παράδοξο του συγκεκριμένου grand prix του 2026 θα χρειαστούμε λίγο καιρό για να το επεξεργαστούμε και να το χωνέψουμε.

Μα πού ακούστηκε ο πρώτος, με το 3 στο ρύγχος, να είναι λιγότερο χαρούμενος από τον 3ο, που τερμάτισε και επίσημα πρώτος (στη βαθμολογία);

Μπερδευτήκατε; Γι' αυτό είμαστε εδώ: για να τα κάνουμε χειρότερα.

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆 The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old! #F1 #MexicoGP https://t.co/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα Λεκλέρκ και Χάμιλτον επιδόθηκαν σε ενδοοικογενειακή κοκορομαχία περιωπής, με τον Μονεγάσκο να «αρπάζει» τον poleman και να κάνει καταπληκτικό πρώτο μισό αγώνα. Ωστόσο, η ποινή των 5 δευτερολέτπων που δέχτηκε ο Σαρλ (επειδή βγήκε... πολύ εκτός πίστας στη μάχη με τον team-mate του) τον έριξε πίσω από τον Φερστάπεν μετά το μοναδικό πιτ των πιλότων και ο Ολλανδός βρέθηκε στην πρωτοπορία.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Όταν βγήκαν εκ νέου στην πίστα ο Μαξ καλείτο να κρατήσει τη μαλακή γόμα για 44 γύρους, την στιγμή που ο έξαλλος Χάμιλτον ήθελε να καρυδώσει άπαντες εντός του κόκκινου οργανισμού και να πάρει, ει δυνατόν, και τη νίκη.

Ωστόσο, στον 46ο γύρο ο Μπότας είδε την Κάντιλάκ του να καταρρέει (true story, καθόλου υπερβολή), κοπάνησε με τρομερή δύναμη στις μπαριέρες, τις διέλυσε και βγήκε η κόκκινη σημαία. Άπαντες μέσα, λοιπόν, αλλαγή ελαστικών και τα ξαναλέμε στην πίστα σε 30 λεπτά.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ Valtteri Bottas is in the barriers at Turn 1 😱 #F1 #MexicoGP | LAP 45/71 https://t.co/o5OecCRUgM — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Στην επανεκκίνηση της επανεκκίνησης, ω επανεκκίνηση, ο Μαξ ήταν πρώτος, με τον Λεκλέρκ δεύτερο και τον Λιούις τρίτο. Ο τελευταίος, ωστόσο, με καταπληκτικό τρίπο πέρασε τον team-mate του επιβεβαιώνοντας το ρητό περί εκδίκησης και κρύου πιάτου και επιδόθηκε στο κυνήγι του πιλότου της Ρεντ Μπουλ.

Ωστόσο, όσο κι αν πίεσε ο Billion Dollar Man, ο Ολλανδός, κατά την προσφιλή του συνήθεια, δεν έκανε το παραμικρό λάθος και αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία. Αυτή ήταν η 3η νίκη του στους 4 τελευταίους αγώνες, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα. Παράλληλα, ο Ταύρος που έχει στα χέρια του δεν έχει κάνει απλά βήματα, αλλά άλματα που προσιδιάζουν σε πτήση. Τι διάολο, φτεράαα έχουν; (Νέα επίκληση στην Red Bull για χορηγία- άντε να δούμε...).

ASTONISHING!! AMAZING!! MAX WINSSSS in Mexico City!! 🏆 #F1 || #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/FGRiafklrb — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 1, 2026

Ο αειθαλής Λιούις- «Έχουμε να κάνουμε πολύ σοβαρές συζητήσεις μετά το τέλος του αγώνα»- Χάμιλτον ανέβηκε στο 2ο σκαλί του βάθρου και συνέχισε ένα άκρως εντυπωσιακό, τηρουμένων των αναλογιών, 2026 για τον ίδιο. Στόχος παραμένει, για το 2027, το 8ο. Αν τον βοηθήσει λίιιιγο η Σκουντερία, δεν βλέπουμε γιατί να μην αισιοδοξεί ο Βρετανός. Μεγάλο ΑΝ, βέβαια...

That’s P2 for @LewisHamilton! 👏 A great drive to another podium 👊 https://t.co/YFM8uKYOSa — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 1, 2026

Ωστόσο, Σουμέριοι, Kryptos, 3 σοφοί- θυμάστε; Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι ήταν εκείνος που όχι μόνο τερμάτισε τρίτος, αλλά έγραψε το όνομά του με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία. Ο 20χρονος έγινε πανάξια ο πρώτος Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το μακρινό 1953 (!) και διέλυσε τα κοντέρ. Το άξιζε 500%, καθώς σε μία σεζόν που ξεκίνησε με τον Ράσελ ως αναμφισβήτητο φαβορί όχι απλά τον εξαϋλωσε, αλλά στην πορεία διέλυσε και σύσσωμο τον ανταγωνισμό. Μια κολοσσιαία υπόκλιση στον μικρό δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή, αλλά θα έχουμε σίγουρα πολλές ευκαιρίες να τον δούμε με το στέμμα στο κεφάλι στο απώτερο μέλλον- έτσι δεν είναι;

GRANDE KIMI!! 💙 YOU ARE THE F1 WORLD CHAMPION!! 👑 https://t.co/OO6kmAM3LY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 1, 2026

Λεκλέρκ (ανάμεικτα συναισθήματα για τον αγώνα του), Νόρις (έμεινε παγκόσμιος πρωταθλητής για μόλις 19 αγώνες...), Ράσελ (σε αγώνα που πάλευε να διατηρήσει ζωντανές τις όποιες ελπίδες του έφαγε ποινή 10 δευτερολέπτων- κι αυτό τα λέει όλα), Πιάστρι, Κολαπίντο, Λόσον (δεν υπάρχει η σεζόν που κάνει) και Γκασλί συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα ενός grand prix που τα είχε όλα. Επικλήσεις στα θεία από τον Χάμιλτον, κόκκινες σημαίες, Αυτοκίνητα Ασφαλείας, ασφαλείς «στούκες», όλα.

Progress made to secure valuable points in the Mexico City GP 🇲🇽 #McLarenF1 | #MexicoGP 🇲🇽 | #LiveYourFandom https://t.co/EzGatNELRY — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) November 1, 2026

Μαξ, λοιπόν. Αλλά, κατά βάση, Κίμι Αντονέλι. Και λίγο από Λιούις Χάμιλτον.

Δώδεκα ολόκληρα παγκόσμια πρωταθλήματα σε ένα βάθρο, καμωμένο από το υλικό που φτιάχνονται τα όνειρα των παιδιών.

Γιατί, ξέρετε, στα 20 παραμένεις παιδί ακόμη κι αν στο μεσοδιάστημα έχεις προλάβει ν' ανέβεις στην κορυφή του κόσμου.

Παράδοξο;

Ναι, προφανώς.

Μα έτσι δεν είναι και η ίδια η ζωή;

Βαθμολογία οδηγών

1. Aντονέλι 380

2. Φερστάπεν 261

3. Χάμιλτον 259

4. Ράσελ 250

5. Λεκλέρκ 245

6. Νόρις 221

7. Πιάστρι 150

8. Χάτζαρ 105

9. Λόσον 79

10. Γκασλί 42

11. Λίντμπλαντ 38

12. Κολαπίντο 31

13. Mπέρμαν 23

14. Χούλκενμπεργκ 13

15. Μπορτολέτο 10

16. Οκόν 7

17. Αλόνσο 7

18. Σάινθ 7

19. Άλμπον 5

20. Τσουνόντα 1

21. Πέρεζ 0

22. Στρολ 0

23. Μπότας 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1. Μερσέντες 630

2. Φεράρι 504

3. Ρεντ Μπουλ 380

4. ΜακΛάρεν 371

5. Ρέισινγκ Μπουλς 104

6. Αλπίν 74

7. Χάας 30

8. Άουντι 23

9. Ουίλιαμς 12

10. Άστον Μάρτιν 7

11. Κάντιλακ 0