Συνέτριψε το ρεκόρ ο Αντονέλι: Μακράν ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία!

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Και επίσημα δικό του: ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι στέφθηκε μετά το τέλος του grand prix στο Μεξικό και συνέθλιψε το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας «γέννησης»: ο Κίμι Αντονέλι φαινόταν εδώ και καιρό πως θα στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1, όπερ και εγένετο στο Μεξικό.

Ο πιτσιρικάς (ναι, πιτσιρικάς!) κατάφερε κι έφερε εις πέρας έναν μηχανοκίνητο άθλο, μιας και στην αρχή της σεζόν άπαντες θεωρούσαν δεδομένο πως με τον πύραυλο της Μερσέντες στα χέρια του ο, σαφώς πιο έμπειρος, Τζορτζ Ράσελ θα κάνει περίπατο.

Αμ δε: ο 20χρονος Ιταλός όχι απλά διέψευσε τα όποια «προγνωστικά» αλλά κατάφερε να πάρει τον τίτλο τέσσερις ολόκληρους (ου μην και παραπάνω αν πάμε εν τέλει σε 24 grand prix) αγώνες πριν την ολοκλήρωση του 2026.

Μάλιστα, ο Αντονέλι σε ηλικία 20 ετών και 68 ημερών έγινε ο (μακράν) νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σπορ, συνθλίβοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ. Το 2010 ο Γερμανός, όταν και κατέκτησε τον πρώτο από τους 4 συνεχόμενους τίτλους του, ήταν 23 ετών και 134 ημερών. Πράγμα που σημαίνει πως ο Κίμι έσπασε το ρεκόρ για 3 χρόνια και... κάτι! Αδιανόητο.

Δείτε παρακάτω τους 5 νεότερους πρωταθλητής της Κορωνίδας των μηχανοκίνητων σπορ:

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι: 20 ετών και 68 ημερών (2026)

2. Σεμπάστιαν Φέτελ: 23 ετών και 134 ημερών (2010)

3. Λιούις Χάμιλτον: 23 ετών και 300 ημερών (2008)

4. Φερμάντο Αλόνσο: 24 ετών και 58 ημερών (2005)

5. Μαξ Φερστάπεν: 24 ετών και 73 ημερών (2021).