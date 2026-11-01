Τετέι: «Μπήκαμε με ψυχή από το 1ο λεπτό - Να μείνουμε προσγειωμένοι»

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Ο Ανδρέας Τετέι μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ και στάθηκε στο πάθος που έβγαλαν οι «πράσινοι» από το πρώτο λεπτό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Τετέι:

«Όχι, απλά ένιωσα πως έσφιξε το πόδι μου και δεν ήθελα να το ρισκάρω, για αυτό ζήτησα αλλαγή.

Όχι δεν εχω σκοράρει ξανά πιο γρήγορα. Πέρυσι με τον Άρη είχα βάλει γκολ στα 27 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή μου, αλλά δεν έχω ξεκινήσει ξανά τόσο δυνατά.

Παίξαμε με μία από τις 4 μεγάλες ομάδες, μπήκαμε με ψυχή, αυτό που δεν κάναμε κόντρα στον Ολυμπιακό, από το πρώτο λεπτό.

Πιστεύω πως ο προπονητης μου έχει δώσει ρόλο που μπορώ να ανταπεξέλθω. Μου έχει δώσει ένας πιο ελεύθερο ρόλο που σχετικά μου αρέσει, να βγαίνω, να παίρνω πάλα και με τον καιρό θα γίνω καλύτερος.

Σίγουρα δείχνει πως είμαστε ανταγωνιστικοί. δεν πρέπει να πετάξουμε ψηλά, να μείνουμε προσγειωμένοι, καθε ματς ειναι 3 βαθμοί, κοιτάμε μπροστά και προχωράμε.»