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Η Μάλαγα κοίταξε στα ίσα την Μπαρτσελόνα, αλλά οι «Μπλαουγκράνα» βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν στο τέλος και πήραν το «διπλό» με 92-89.

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Μάλαγα και την Μπαρτσελόνα εξελίχθηκε σε… θρίλερ, με τους «Μπλαουγκράνα» να παίρνουν τελικά τη νίκη με 92-89. Έτσι, πλέον έχουν ρεκόρ 4-2, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 3-3.

Για τους νικητές ο Πάρα είχε 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, με τον Πάντερ να μετράει 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ο Κράβις τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Πάντζαρ προσέθεσε 12 πόντους, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 29-25, 54-45, 72-72, 89-92

Τα στατιστικά του αγώνα.