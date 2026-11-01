Νίκολιτς: «Αξίζαμε να χάσουμε για ένα λόγο, ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο το ματς και κέρδισε επάξια» (vid)

Ο τεχνικός της ΑΕΚ χαρακτήρισε «κακή» την εμφάνιση, «φτηνά» τα γκολ που δέχθηκε η ομάδα του και αποκάλυψε ότι ο Ρότα αντιμετώπιζε πρόβλημα και γι’ αυτό έγινε αλλαγή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι με εξαίρεση τα δύο γκολ η κατάσταση ήταν ισάξια στον αγώνα αλλά ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο τη νίκη και την πήρε επάξια, όπως είπε και ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα.

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ μετά το τέλος του αγώνα με τους "πράσινους".

«Κάναμε κακή εμφάνιση, ο πρώτος που φταίει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο προπονητής και αυτός είμαι εγώ. Οι παίκτες προσπάθησαν, αξίζαμε να χάσουμε για ένα λόγο, ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο το ματς και κέρδισε επάξια.

Παρά τις απουσίες που είχαμε και ορισμένα προβλήματα, όπως ίωση, πολεμήσαμε και αν δεν μου αρέσει να μιλάω για τη στατιστική, αν εξαιρέσουμε τα δύο γκολ στο πρώτο λεπτό του αγώνα και του β’ ημιχρόνου, κατά τα άλλα ήταν σχεδόν ισάξια τα πράγματα, αν δείτε τα στατιστικά. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη στατιστική, ο Παναθηναϊκός νίκησε επάξια. Εμείς πρέπει να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με δύσκολες αναμετρήσεις, με δυνατούς αντιπάλους, ταξίδια, πρέπει να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη σειρά των αγώνων μέχρι τη διακοπή. Δεν αξίζαμε καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό.

Έληξε το αήττητο των 31 αγώνων αλλά συνεχίσουμε για να κλείσουμε τους αγώνες μέχρι την διακοπή με τον καλύτερο τρόπο.

Δεχθήκαμε δύο γκολ αποτέλεσμα λαθών, δύο φτηνά γκολ, βοήθησε σε αυτό ότι υπήρχαν κάποια γλιστρήματα των παικτών σε αυτό τον ολιστηρό χλοοτάπητα. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις δύο στιγμές ήταν μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με μεγάλη ενέργεια, μάχες και στα δύο μισά του γηπέδου. Ίσως κι εμείς να μην ήμασταν 100% εκεί που έπρεπε, όσον αφορά τη σωστή λήψη αποφάσεων οπότε η ευθύνη βαραίνει και εμένα.

Ο Ζοάο Μάριο ανέβασε πυρετό, ο Ρότα δεν μπορούσε να ανασάνει και γι' αυτό έγινε αλλαγή, σε κάθε περίπτωση αυτό δεν αποτελεί σε καμία δικαιολογία, εγώ επιλέγω τους παίκτες και δεν αποτελεί δικαιολογία για το αποτέλεσμα αλλά αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα».