Γράφει ιστορία ο Ντάριους Έικαφ – «Τρελά» νούμερα παρά το 0-6 των Κινγκς

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Ο Ντάριους Έικαφ Τζούνιορ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στο NBA, καταγράφοντας ιστορικές επιδόσεις με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς, παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας του στη σεζόν.

Οι Κινγκς μετρούν έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις φέτος, ωστόσο ο νεαρός γκαρντ αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη ευχάριστη έκπληξη του Σακραμέντο.

Στην τελευταία αναμέτρηση απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, ο Έικαφ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, σημειώνοντας 38 πόντους με 9 εύστοχα τρίποντα, παρά τη βαριά ήττα της ομάδας του με 136-105.

Με τη συγκεκριμένη επίδοση, ο 19χρονος ισοφάρισε το ρεκόρ περισσότερων εύστοχων τριπόντων από πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη σε έναν αγώνα στην ιστορία του NBA, ενώ έγινε ο νεότερος παίκτης που πετυχαίνει εννέα τρίποντα σε μία αναμέτρηση.

Ακόμη, στις τρεις πρώτες εμφανίσεις του επιχείρησε συνολικά 73 σουτ εντός πεδιάς, καταγράφοντας την υψηλότερη σχετική επίδοση στην ιστορία του NBA. Μέχρι πρότινος, η κορυφαία επίδοση ανήκε στον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος είχε επιχειρήσει 64 σουτ στις τρεις πρώτες αναμετρήσεις της καριέρας του.