Η κριτική της ΑΕΚ: Ναυάγιο Νίκολιτς - παικτών, μοιραίοι Ρότα-Γκεοργκίεφ 

Το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο οι κιτρινόμαυροι... δεν κατέβηκαν και ηττήθηκαν με 2-0.

Μπρινιόλι 7

Δεν φέρει ευθύνη ούτε στο γκολ του Τετέι στο 1-0 καθώς τον κρεμάει η άμυνα του, ούτε στο 2-0 του Αντίνο το οποίο πάει γωνία με την άμυνα του και πάλι με τον εκθέτει. Από εκεί και πέρα έχει την επέμβαση στο σουτ του Λιβάι Γκαρσία στο πρώτο μέρος.

Ρότα 3

Προβληματική εμφάνιση από τον διεθνή μπακ που κάνει το λάθος στα 33 δευτερόλεπτα και δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Τετέι. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τον Αντίνο μη έχοντας βέβαια καμία βοήθεια από τον Ζούμπκοφ.

Μουκουντί 4

Έδωσε πολλές μονομαχίες με Τετέι και Ντέσερς, άλλες τις κέρδισε και άλλες τις έχασε αλλά ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα η απόδοση του.

Φιλίπε Ρέλβας 5

Τα ίδια ισχύουν και για τον Πορτογάλο που υστέρησε πνευματικά και αγωνιστικά. Δεν είχε την γνωστή σιγουριά που μας έχει συνηθίσει και υπέπεσε σε λάθη ακόμα και με την μπάλα στα πόδια.

Πήλιος 6

Αν υπάρχει κάποιος που διασώθηκε από το ναυάγιο ήταν αυτός και ο Μαρίν. Ο Πήλιος το πάλεψε, έδωσε τις μάχες του, δημιούργησε την μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο παιχνίδι δίνοντας έτοιμο γκολ στον Μάγερ που έκανε τσαφ και γενικά πήγε καλά και απέναντι στον Λιβάι και απέναντι στον Ταμπόρδα.

Μαρίν 6

Ότι πιο θετικό είχε να παρουσιάσει η ΑΕΚ από την μέση και μπροστά. Είχε μια ισορροπία στην απόδοση του και βοήθησε τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Μέχρι εκεί όμως, όχι κάτι παραπάνω.

Βιτάλις 5

Σε πολύ ρηχά νερά και ο Ούγγρος που δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ποτέ στις ανάγκες του ντέρμπι. Έτρεξε αρκετά αλλά δεν έκανε πράγματα βασικά μέσα στο γήπεδο με το πιο βασικό να ηρεμήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ.

Ζούμπκοφ 3

Ουσιαστικά απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα. Δεν έδωσε τίποτα επιθετικά, ήταν τρύπα αμυντικά και δεν έδωσε καμία βοήθεια στον Ρότα. Η επιλογή του Νίκολιτς να τον χρησιμοποιήσει βασικό ήταν καταστροφική.

Μάγερ 4

Προφανώς δεν ήταν ο γνωστός Μάγερ παίζοντας βέβαια στο πρώτο μέρος και σε έναν ρόλο εντελώς ξένο για αυτόν αριστερά. Παρ' όλα αυτά είναι αυτός που χάνει την μεγαλύτερη ευκαιρια της ΑΕΚ στο ματς αλλά το τελείωμα του ήταν κάκιστο. Στο δεύτερο πήγε δεξιά αλλά και πάλι λίγα πράγματα με αποτέλεσμα ο Νίκολιτς να τον αποσύρει.

Γιόβιτς 3

Ότι ισχύει για τον Ζούμπκοφ ισχύει και για τον Γιόβιτς. Απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα. Με τη διαφορά ότι ο Ουκρανός βγήκε στο ημίχρονο και ο Γιόβιτς έβγαλε όλο το ματς...

Βάργκα 5

Λίγα πράγματα και ο Ούγγρος που δεν μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του στα αντίπαλα καρέ. Έφαγε πολύ ξύλο από τους αντιπάλους αμυντικούς αλλά μπορείς να πεις μόνο αυτό, ότι ήταν μαχητικος.

Οι αλλαγές

Κοϊτά 6

Μπήκε στο ημίχρονο, έφερε ταχύτητα στην επίθεση της ΑΕΚ και κέρδισε την αποβολή του Κάνγκουα. Όσες προσπάθειες πήρε πάντως έμειναν ημιτελείς.

Γκεοργκίεφ 3

Όπως ο Ρότα στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους, έτσι και αυτός κάνει λάθος με το ξεκίνημα της επανάληψης. Γλιστρά και δίνει την ευκαιρία στον Αντίνο να μπει και να εκτελέσει από τον χώρο ευθύνης του. Πολύ κακή η εμφάνιση του.

Ζίνι 6

Έδωσε ένταση και έκρηξη στην μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ, είχε μια δυο ωραίες προσπάθειες αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα ουσιαστικό.

Μάνταλος 4

Δεν έδωσε απολύτως τίποτα. Ούτε ηρέμησε το παιχνίδι της ΑΕΚ που έπαιζε με παίκτη παραπάνω σε αυτό το σημείο, ούτε μπόρεσε να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις.

Κουτέσα 4

Μια από τα ίδια ισχύουν και για τον Κουτέσα που έφερε μια φρεσκάδα αλλά από προσφορά ουσιαστική, μηδέν.