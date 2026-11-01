Νίστρουπ: «Βρήκαμε διαφορετικό τρόπο να κερδίζουμε - Έτοιμοι να δώσουμε κι άλλες χαρές στους οπαδούς»

Εξαιρετικά ικανοποιημένος έμεινε ο Τζέικομπ Νίστρουπ από τους παίκτες του, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για τη νίκη επί της ΑΕΚ, ενώ ο Δανός μίλησε και για τους οπαδούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Η ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα τους τελευταίους 15 μήνες. Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους αντιπάλους μας. Είχε να χάσει 31 ματς. Όσον αφορά εμάς, βρήκαμε διαφορετικό τρόπο να κερδίσουμε. Παίξαμε με το τρανίζσιον, είμασταν καλοί αμυντικά. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δούλεψαν σκληρά και άξιζαν τη νίκη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Νίκολιτς.

Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα ακόμη, ωστόσο είναι καλύτερο να έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα παρά ένα κακό, μας βοήθησε αυτό. Χαρούμενοι που δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας. Έτοιμοι να δώσουμε κι άλλες χαρές στους οπαδούς μας εδώ στο ΟΑΚΑ/