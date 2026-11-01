Νίστρουπ: «Μας δίνει ώθηση η νίκη - Έχουμε ευθύνη και κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε τον κόσμο υπερήφανο»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τυπου και αναφέρθηκε στην ευθύνη που έχει η ομάδα απέναντι στους οπαδούς της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου:

Για την εξαιρετική εικόνα του Παναθηναϊκού και την ταχύτητα των επιθέσεων, αλλά και την εμφάνιση του Αντίνο: «Ο Αντίνο είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Έχει έξι ασίστ και είναι επιθετικός στο μαρκάρισμά του ψηλά. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο την μπάλα. Κλείσαμε όμως τον άξονα της ΑΕΚ. Είχαμε δύο δοκάρια, ενώ όσον αφορά στο κομμάτι της μετάβασης ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα με 31 ματς χωρίς ήττα και από τότε που ήρθα στην Ελλάδα παίζει σταθερά. Αυτή η νίκη κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη νίκη μας. Η ΑΕΚ ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα εδώ και 16 με 17 μήνες».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει επιθετικά και μετά το 2-0: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, ήμασταν συμπαγείς. Η κόκκινη κάρτα σήμερα δεν άλλαξε το παιχνίδι. Όταν τη δέχεσαι δεν σημαίνει ότι θα δεχθείς γκολ. Ακόμα και με δέκα παίκτες μείναμε πιστοί στο πλάνο μας».

Για το αν είναι περισσότερο ικανοποιημένος για το ματς ως το 70' ή για το πως ανταποκρίθηκε ο Παναθηναϊκός με δέκα παίκτες από εκείνο το σημείο και μετά: «Ήταν πολύς κόσμος στο γήπεδο και θα ήταν περισσότερο αν οι μετεωρολόγοι δεν έλεγαν ότι θα έβρεχε πολύ, κάτι που δεν συνέβη. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, κάποιες φορές η ΑΕΚ ήταν άνετη με την μπάλα στα πόδια. Όμως ήμασταν καλοί στο τρανζίσιον. Δεν θυμάμαι την ΑΕΚ να έχει κάποια κλασική ευκαιρία, εμείς κάναμε φάσεις, ο Λιβάι δημιουργούσε κινδύνους και όλα αυτά είναι πολύ θετικά για εμάς».

Για το ότι άκουσε το όνομά του από την εξέδρα και για το ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει πολλή πίεση στο παιχνίδι του: «Η πίεση πήγε πολύ καλά. Ίσως είχαμε την μπάλα λιγότερο, αλλά συνολικά και ατομικά πήγαμε εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι. Στο ποδόσφαιρο η διάθεση έχει και τα πάνω και τα κάτω. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ως τώρα. Είναι μια μεγάλη νίκη φυσικά που μας δίνει πίστη, αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Όλοι ξέρουν ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη στους ώμους μας και κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε τον κόσμο υπερήφανο».

Για την εξέλιξη του Τεττέη και για το τι θέλει να βελτιώσει ακόμα στην ομάδα του: «Θέλουμε να είμαστε σταθεροί. Στο ποδόσφαιρο βρίσκεις τις ευκαιρίες σου. Είμαστε περήφανοι για τον Ανδρέα. Είχε βοήθεια και από τον Κοτσόλη. Έχει μεγάλη προοπτική κι εγώ τον πιέζω αρκετά. Δουλεύει σκληρά, είναι X factor για μας. Όμως όλοι πρέπει να είναι σταθεροί. Σε όσους αγαπούν τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να απολαύσουν τη νίκη. Όμως έχουμε παίξει εννιά παιχνίδια και πρέπει να προσγειωθούμε στη γη για τα επόμενα ματς που έρχονται σε Ευρώπη και Ελλάδα».