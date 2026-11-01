Μάξεϊ μετά τη νέα ανατροπή των Σίξερς: «Δεν θέλω να το κάνω αυτό, κουράστηκα»

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Ο Ταϊρίς Μάξεϊ τόνισε πως… κουράστηκε να χρειάζεται να βοηθάει τους Φιλαδέλφεια Σίξερς να επιστρέφουν, μετά την μεγάλη ανατροπή απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς έκαναν ακόμα μία μεγάλη ανατροπή και κατάφεραν να κερδίσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς με 109-104. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ έκανε μία τρομερή εμφάνιση και ολοκλήρωσε το ματς με 38 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Μετά το παιχνίδι, τόνισε πως… κουράστηκε από τις πολλές ανατροπές και ότι δεν θέλει να συνεχίσει να χρειάζεται να το κάνει αυτό. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό, κουράστηκα» είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Αυτό το γκρουπ έχει μαχητές. Προηγηθήκαμε, βρεθήκαμε πίσω, επιστρέψαμε. Είμαστε ανταγωνιστικοί. Το παιχνίδι δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσει και μου αρέσει αυτό στο γκρουπ.

Δεν μας αρέσει να χάσουμε. Μένουμε κοντά στα παιχνίδια, θα είναι δύσκολο να μας κερδίσει κάποιος».