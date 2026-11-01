GP Μεξικού: Κόκκινη σημαία μετά το σοκαριστικό ατύχημα του Μπότας (vid)

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Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχε ο Βάλτερι Μπότας στην διάρκεια του Grand Prix του Μεξικού, αφού έσπασαν τα ψαλίδια του αριστερού τροχού και κατέληξε με δύναμη στις μπαριέρες!

Στην μεγάλη ευθεία του τερματισμού, η Cadillac του Φιλανδού πιλότου βγήκε εκτός ελέγχου όταν έσπασαν ξαφνικά τα ψαλίδια του εμπρός αριστερού τροχού, με αποτέλεσμα να... καρφωθεί στις μπαριέρες.

Ευτυχώς ο Μπότας είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά με το καθεστώς κόκκινης σημαίας, προκειμένου να επισκευαστούν οι μπαριέρες, για να συνεχιστεί η κούρσα.