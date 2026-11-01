GP Μεξικού: Κόκκινη σημαία μετά το σοκαριστικό ατύχημα του Μπότας (vid)

Στην μεγάλη ευθεία του τερματισμού, η Cadillac του Φιλανδού πιλότου βγήκε εκτός ελέγχου όταν έσπασαν ξαφνικά τα ψαλίδια του εμπρός αριστερού τροχού, με αποτέλεσμα να... καρφωθεί στις μπαριέρες.
Ευτυχώς ο Μπότας είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά με το καθεστώς κόκκινης σημαίας, προκειμένου να επισκευαστούν οι μπαριέρες, για να συνεχιστεί η κούρσα.
Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL— Formula 1 (@F1) November 1, 2026