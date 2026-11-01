Η Γιουβέντους επικράτησε 2-0 της Νάπολι στο Τορίνο και την προσπέρασε ανεβαίνοντας 7η.

Οι Bianconeri είχαν απόλυτη ανάγκη μια νίκη και την πέτυχαν κόντρα στην Νάπολι εντός έδρας (2-0). Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έφτασε τις 5 νίκες στην Serie A, όμως είναι ήδη στο -11 από την κορυφή και την Λάτσιο. Το ματς είχε ρυθμό στο πρώτο μέρος και μεγάλες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι, όμως το 0-0 παρέμεινε. Όλα όμως θα άλλαζαν στο δεύτερο μέρος με δύο «ρουκέτες». Στο 70' ήρθε η πρώτη από τον Αλαϊμπέγκοβιτς εκτός περιοχής για το 1-0 της Γιουβέντους, που σφράγισε το τρίποντο στο 87' με νέο σουτ εκτός περιοχής από τον Μπογκά για το τελικό 2-0. Με 10 έπαιζαν από το 75' οι Partenopei εξαιτίας της αποβολής του Μαριανούτσι.