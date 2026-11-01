Απροετοίμαστη η ΑΕΚ και πολλά θέματα που ζητούν λύσεις

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ που έχασε πολύ εύκολα και δίκαια από τον καλύτερο Παναθηναϊκό

Μπορείς να πεις πολλά για ένα παιχνίδι. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη ενός αγώνα. Στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, μια τέτοια ήταν η φάση στα 30 δευτερόλεπτα. Κακή εκτίμηση του Ρότα, πίεση και κλέψιμο από τον Αντίνο, ο Τετέι έκανε το 1-0. Αλλά αυτό ήταν μια στιγμή. Το δέντρο για ένα δάσος με ουκ ολίγα προβλήματα που εμφάνισε η ομάδα του Νίκολιτς σε όλη την διάρκεια του αγώνα και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να δείξει πως μπορούσε να διεκδικήσει σοβαρά και με αξιώσεις κάτι απ’ αυτό.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πως ο Παναθηναϊκός υπήρξε ανώτερος σε όλη την διάρκεια του ματς και η ΑΕΚ δεν άξιζε να πάρει κάτι καλύτερο. Δεν είναι μόνο η κάκιστη εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, όπου η Ενωση θα μπορούσε να πάθει και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, όταν δεχόταν επιθέσεις με χαρακτηριστική ευκολία. Το πλέον προβληματικό σημείο της ΑΕΚ στο παιχνίδι είναι όταν μένει με αριθμητικό πλεονέκτημα. Σε εκείνο το διάστημα, εκεί που περιμένεις από την ΑΕΚ να βγάλει αντίδραση και να μπει ξανά στο παιχνίδι, τελικώς καταλήγει να παίζει καλύτερα και να είναι πιο επικίνδυνος ο Παναθηναϊκός.

Οι εξηγήσεις

Κατά την γνώμη μου, όλα όσα συνέβησαν και όσα δεν συνέβησαν στην ΑΕΚ, δεν είναι μεταφυσικά. Εχουν συγκεκριμένες ποδοσφαιρικές εξηγήσεις. Κάποια εμφανίστηκαν τώρα, άλλα έχουν τις ρίζες τους πιο βαθιά, στο χτίσιμο της ομάδας. Για παράδειγμα, δεν έχει λογική και δεν δικαιώνει όσους αποφάσισαν γι’ αυτό, να μην αποκτηθεί δεξί μπακ. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο Ρότα σε αυτήν την κατάσταση και η αντικατάσταση του να είναι ο Γκεοργκίεφ. Προφανώς και δεν πρέπει κανείς να τα βάλει με τον Βούλγαρο, αλλά είναι πραγματικό πως δεν μπορεί να σταθεί ως δεξί μπακ. Μύρισε αίμα ο Αντίνο και έκανε το ματς της ζωής του στον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.

Αλλά αυτή είναι η εύκολη ανάγνωση. Η πιο περίπλοκη – για εμένα αρκετά απλή, αλλά για εμένα που είμαι εκτός και δεν μετέχω σε αποφάσεις – αφορά το σημείο που υπερίσχυε η ΑΕΚ πέρυσι και σύμφωνα με τους υπεύθυνους της ομάδας, είναι το σημείο διαφοράς. Δηλαδή, τον άξονα. Εκεί για έναν περίεργο και ανεξήγητο ρόλο, η ΑΕΚ δείχνει συνεχώς να ψάχνει το δύσκολο και το πολύπλοκο. Να μην έχει τρίτο στόπερ και να εξαντλεί τον Ρέλβας με ανούσιο 90λεπτο στην Τούμπα, να ψάχνει ακόμα αρχές Νοέμβρη ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Μάριν με τον Βιτάλις να είναι σταθερά καλύτερος ως «8άρι» και σταθερά παροπλισμένους τους Κάιρινεν και Αριάγκα.

Τα άλυτα θέματα

Και αν εκεί λες πως το δίδυμο στόπερ πάει τάπα μέχρι τώρα, πως στα χαφ ψάχνει τις λύσεις και στα περισσότερα ματς είναι κυριαρχικός – όχι στο ΟΑΚΑ πάντως, όπου οι μέσοι του Παναθηναϊκού «κατάπιαν» τους αντίστοιχους της ΑΕΚ – εκεί που χάνεται η λογική είναι η επίθεση. Με δύο παίκτες που ψάχνεις με μανία να βρεις τα ματς που έχουν ταιριάξει καλά μαζί και δίνουν λύσεις, σε ματς που μόνο υπό ειδικές συνθήκες και όχι σε ρόλους μακριά από την περιοχή και με αποστάσεις στις γραμμές, μπορούν να είναι χρήσιμοι και ουσιαστικοί.

Η ΑΕΚ δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να κάνει όπα το παιχνίδι, έδωσε μια εύκολη επικράτηση στον Παναθηναϊκό. Είναι φανερό, πως υπάρχουν πολλά θέματα που ζητούν λύσεις και άμεσα. Είναι ξεκάθαρο, πως υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν και άμεσα. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά καθαρό μυαλό και γενναίες αποφάσεις. Καταλαβαίνω πως μπορεί να μην βγει μια επιλογή (Ζούμπκοφ), αλλά δεν κατανοώ πως μπορεί να περνά ο χρόνος και να μην βρίσκεις απαντήσεις σε πράγματα, που θαρρώ δεν χρειάζεται να είσαι γκουρού της μπάλας για να τα κατανοήσεις.

Το πρόβλημα και οι λύσεις

Η ΑΕΚ ήξερε πως φέτος θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο ανταγωνισμός ισχυροποιήθηκε, οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, ο πήχης των δυσκολιών έχει πάει ψηλά. Αλλά οι μεγάλες ομάδες, γίνονται ακόμα μεγαλύτερες όταν βγάζουν αντίδραση και σκληράδα στα δύσκολα. Το έκανε και πέρυσι, όταν τέτοια εποχή περίπου γνώριζε συνεχόμενες ήττες στα μεγάλα παιχνίδια και έδειχνε πως είχε χάσει το τρένο. Αντέδρασε, έβγαλε ποδοσφαιρικό σχέδιο, διάθεση και στο τέλος κατέκτησε τον τίτλο, όντας έναν χρόνο αήττητη.

Είναι εύκολη στιγμή για αναθέματα, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν λύσεις. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι πρώτα απ’ όλα να διαβάσεις σωστά και να κατανοήσεις το πρόβλημα. Ούτε να το κρύβεις, ούτε να κάνεις πως δεν υπάρχει. Το ζήτημα για την ΑΕΚ είναι πως έχει καλή ομάδα, είναι μέσα σε όλους τους στόχους της και πρέπει να δείξει αντοχή και να μη λυγίσει στη δύσκολη στιγμή. Γιατί είναι εύκολο να βγάζεις την καραμούζα και να ζητάς κεφάλια, αλλά στην πραγματικότητα την λύση θα δώσουν αυτοί που ξέρουν.