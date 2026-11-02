Διαστημικός Αντίνο, σαρωτικός Παναθηναϊκός, εκπληκτικό ΟΑΚΑ, διέσυρε και την προπαγάνδα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγαλειώδη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, που κέρδισε με 2-0 αντί με 4-0 την ΑΕΚ, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 69 και διέσυρε όλη την προπαγάνδα με κορυφαίο τον Αντίνο και μαέστρο τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ναι αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, που θέλουμε όλοι να βλέπουμε. Να μπαίνει στο γήπεδο, να πνίγει τον αντίπαλο και να του βάζει δύο αντί για τέσσερα. Και αυτό η ομάδα του Νίστρουπ το έκανε κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και η νίκη αυτή αξίζει δύο φορές. Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος και καλύτερος με δύο βαθμούς από τον Ολυμπιακό(που σπρώχτηκε από τον Τσέτσιλα) και στο +7 από την ΑΕΚ, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός είχε κορυφαίο παίκτη τον Αντίνο, που έφτιαξε το πρώτο γκολ, έβαλε το δεύτερο, έκανε αλλαγή τον Ρότα στο ημίχρονο και χόρεψε και τον Γκεοργκίεφ στο δεύτερο. Ο Αργεντίνος εξτρέμ έτρεχε και κάλυπτε χώρους και απέδειξε, γιατί ο Παναθηναϊκός έσκασε 8 εκ. ευρώ, για να τον αποκτήσει.

Ο Καμαρά έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στην ομάδα, ήταν εγκεφαλικός και ανασταλτικά και δημιουργικά ήταν πολύ καλός, αλλά ο κορυφαίος ήταν ο Νίστρουπ, που με την πίεση, που εξάσκησε στην ΑΕΚ δεν την άφησε να φανεί, ακόμα και όταν έμεινε με δέκα από το 69 μετά την αποβολή του Κάνκγκουα. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πέτυχε την γκολάρα του Τετέι με το καλημέρα, και είχε δύο δοκάρια με Αντίνο και Λιβάι και άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με Λιβάι , που το απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Με το 1-0 στο ημίχρονο, όλοι είπαν, ότι η ΑΕΚ θα αντιδράσει στο δεύτερο, αλλά ο Παναθηναϊκός μπήκε πάλι δυνατά ο Αντίνο έκανε το 2-0 και ουσιαστικά τελείωσε το ντέρμπι ειδικά από την ώρα, που βγήκε με κόκκινη κάρτα ο Κάνγκουα.

Από το 69 και μετά ο Παναθηναϊκός ήταν άψογος αμυντικά χωρίς κανένα λάθος και με απόλυτη αφοσίωση από όλους, όταν έκαναν άμυνα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπαιξαν σαν σκυλιά του πολέμου και έδωσαν μεγάλη χαρά στους 40.000 φίλους της ομάδας, που ήρθαν στο ΟΑΚΑ και στο τέλος έστησαν πάρτι με τους παίκτες και αποθέωσαν τον αρχιτέκτονα Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός τεχνικός βρήκε μία ομάδα σε αποσύνθεση και με τις κατάλληλες προσθήκες μέσα σε 4 μήνες έχει φτιάξει μία ομάδα, ποιυ χαίρεται όλη η Ελλάδα, που την βλέπει.

Απόψε διάφορα αφηγήματα της προπαγάνδας πήγαν περίπατο. Ελεγαν δεν μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 11 εναντίον 11 παρά μόνο, όταν ο αντίπαλος παίζει με δέκα. Απόψε κέρδισε αγωνιζόμενος ο ίδιος με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά. Ελεγαν, ότι δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός χωρίς πέναλτι. Το είδαμε και απόψε. Ελεγαν, ότι δεν μπορεί να πάρει ντέρμπι παρά μόνο τον ΠΑΟΚ, που έπαιζε με 10 από νωρίς. 2-0 απόψε την ΑΕΚ νατη και αυτή η απάντηση στο γήπεδο.

Συνεχίστε την προπαγάνδα , ο Παναθηναϊκός θα απαντάει στο γήπεδο.

Α και το άλλο. Ελεγαν για την παράγκα του Αλαφούζου, Την είδαμε στην Λεωφόρο, όπου σφάχτηκε η Κηφισιά για να νικήσει ο Ολυμπιακός, την είδαμε και απόψε, όταν έμεινε ο Παναθηναϊκός με δέκα παίκτες, σε μία φάση, που ήταν αλλά γινόταν από την ανάποδη ποιος ξέρει τι θα ακούγαμε.

Ταπεινά συνεχίζουμε. Μόνο Παναθηναϊκός.