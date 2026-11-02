Κίμι ο 36ος: Αυτή είναι η... χρυσή βίβλος της Φ1!

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Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο και έγινε ο 36ος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1.

O πιλότος της Μερσέντες έγραψε ιστορία, καθώς... διέλυσε το ρεκόρ για τον νεότερο παγκόσμιο πρωταθλητή στα χρονικά του σπορ.

Παράλληλα, διαδέχθηκε τον Λάντο Νόρις (που κράτησε το στέμμα για 19 μόλις αγώνες) κι έγινε ο 36ος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία.

Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις παραμένουν, φυσικά, ο Μίκαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον.

Αναλυτικά όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1: