Κίμι ο 36ος: Αυτή είναι η... χρυσή βίβλος της Φ1!

O πιλότος της Μερσέντες έγραψε ιστορία, καθώς... διέλυσε το ρεκόρ για τον νεότερο παγκόσμιο πρωταθλητή στα χρονικά του σπορ.
Παράλληλα, διαδέχθηκε τον Λάντο Νόρις (που κράτησε το στέμμα για 19 μόλις αγώνες) κι έγινε ο 36ος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία.
Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις παραμένουν, φυσικά, ο Μίκαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον.
Αναλυτικά όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1:
- 7- Μίκαελ Σουμάχερ (Γερμανία) – 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
- 7- Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
- 5 – Χουάν Μανουέλ Φάντζιο (Αργεντινή) – 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
- 4 – Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία) – 2021, 2022, 2023, 2024
- 4 – Αλέν Προστ (Γαλλία) – 1985, 1986, 1989, 1993
- 4 – Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία) – 2010, 2011, 2012, 2013
- 3 – Τζακ Μπράμπαμ (Αυστραλία) – 1959, 1960, 1966
- 3 – Τζάκι Στιούαρτ (Μ. Βρετανία) – 1969, 1971, 1973
- 3 – Νίκι Λάουντα (Αυστρία) – 1975, 1977, 1984
- 3 – Νέλσον Πικέ (Βραζιλία) – 1981, 1983, 1987
- 3 – Άιρτον Σένα (Βραζιλία) – 1988, 1990, 1991
- 2 – Αλμπέρτο Ασκάρι (Ιταλία) – 1952, 1953
- 2 – Γκρέιαμ Χιλ (Μ. Βρετανία) – 1962, 1968
- 2 – Τζιμ Κλαρκ (Μ. Βρετανία) 1963, 1965
- 2 – Έμερσον Φιτιπάλντι (Βραζιλία) – 1972, 1974
- 2 – Μίκα Χάκινεν (Φίνλανδία) – 1998, 1999
- 2 – Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία) – 2005, 2006
- 1 – Τζουζέπε Φαρίνα (Ιταλία) – 1950
- 1 – Μάικ Χόθορν (Μ. Βρετανία) – 1958
- 1 – Φιλ Χιλ (ΗΠΑ) – 1961
- 1 – Τζον Σέρτις (Μ. Βρετανία) – 1964
- 1 – Ντένι Χιούλμ (Ν. Ζηλανδία) – 1967
- 1 – Γιόχεν Ριντ (Αυστρία) – 1970
- 1 – Τζέιμς Χαντ (Μ. Βρετανία) – 1976
- 1 – Μάριο Αντρέτι (ΗΠΑ) – 1978
- 1 – Τζόντι Σέκτερ (Ν. Αφρική) – 1979
- 1 – Άλαν Τζόουνς (Αυστραλία) – 1980
- 1 – Κέκε Ρόσμπεργκ (Φινλανδία) – 1982
- 1 – Νάιτζελ Μάνσελ (Μ. Βρετανία) – 1992
- 1 – Ντέιμον Χιλ (Μ. Βρετανία) – 1996
- 1 – Ζακ Βιλνέβ (Καναδάς) – 1997
- 1 – Κίμι Ράικονεν (Φινλανδία) – 2007
- 1 – Τζένσον Μπάτσον (Μ. Βρετανία) – 2009
- 1 – Νίκο Ρόσμπεργκ (Γερμανία) – 2016
- 1 – Λάντο Νόρις (Βρετανία) – 2025
- 1- Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία) - 2026