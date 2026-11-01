«Εξαφάνισε» την πρωταθλήτρια κάνοντας ΔΗΛΩΣΗ ότι ΑΞΙΑ θέλει αυτός το στέμμα!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί δεν ήταν απλά μια "νίκη σε ντέρμπι" αλλά η πιο ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Παναθηναϊκού στον ανταγωνισμό αλλά και στον εαυτό του.

Εδώ και ένα χρόνο η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ήταν αήττητη στο πρωτάθλημα έχοντας ταυτόχρονα πανηγυρίσει πανάξια τον περσινό τίτλο. Εδώ και ένα χρόνο οι αντίπαλοί της έψαχναν τρόπο να σταματήσουν το εντυπωσιακό σερί της στην κορυφαία εγχώρια διοργάνωση αλλά έπεφταν σε τοίχο. Όλα αυτά έλαβαν τέλος την 1η Νοεμβρίου 2026. Και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο από τον υπέροχο Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο οποίος δεν νίκησε απλά την ΑΕΚ, την "ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ" αγωνιστικά από το χορτάρι του ΟΑΚΑ.

Το τελικό 2-0 προφανώς δεν αντικατοπτρίζει τη διαφορά των δύο ομάδων, η οποία ειδικά στο πρώτο ημίχρονο υπήρξε χαώδης. Αν μάλιστα ο Κινγκς Κάνγκουα δεν έκανε την ανοησία να κλωτσήσει τον Κοϊτά και να αποβληθεί δικαίως στο 70ο λεπτό ουδείς γνωρίζει αν το σκορ θα είχε σταματήσει εκεί. Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και με δέκα παίκτες ουσιαστικά δεν... ενοχλήθηκε. Μόνο ένα σουτ του Ζίνι "τέσταρε" τα αντανακλαστικά του Πένια σε ολόκληρο το ντέρμπι.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ. Τελείωσε "εξαφανισμένη" το τελευταίο 20λεπτο του αγώνα κυπέλλου στην Τούμπα και ανάλογα "δεν εμφανίστηκε" στο ΟΑΚΑ. Παίκτες-κλειδιά όπως ο Μάριν, ο Γιόβιτς, ο Βάργκα απλή αναφορά στο ΦΑ, ο Ρότα υπέφερε από τον Αντίνο και ο Γκεοργκίεφ, τον οποίο... θυμήθηκε ο Νίκολιτς και χρησιμοποίησε ως αλλαγή, βίωσε τον "αργεντινό εφιάλτη" στο β' ημίχρονο.

Αντίθετα ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε πρώτα αυτός το σύνθημα και εν συνεχεία οι παίκτες του οργίασαν. Ο Δανός δικαιώθηκε απόλυτα για όλες τις επιλογές του: 1. Για το απόλυτο ροτέισον 10/10 του αγώνα κυπέλλου με τον Αρη, καθώς εμφάνισε μια ομάδα με τρομερή φρεσκάδα και ενέργεια κόντρα στην ΑΕΚ. 2. Για την χρησιμοποίηση από την αρχή ΟΛΩΝ των βαριών επιθετικών χαρτιών του: Ντέσερς στην κορυφή και Λιβάι - Τεττέη να εναλλάσσονται σε θέση φορ και δεξιού επιθετικού. Οι δυο τελευταίοι δημιούργησαν τρόμο στην ΑΕΚ!

Κορυφαίος όλων όμως ήταν ο ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ Σαντίνο Αντίνο, στην καλύτερή του παράσταση με τα πράσινα. Ο Αργεντινός "δαίμονας" με κλέψιμο πάνω στον Ρότα έδωσε τη δυνατότητα στον Τεττέη να "σκοτώσει" από μακριά τον Μπρινιόλι μόλις στο 33ο δευτερόλεπτο. Ο απόλυτος αιφνιδιασμός.

Στη συνέχεια ο Αργεντινός είχε σουτ στο δοκάρι, ενώ στο β' ημίχρονο "τρέλανε" και τον... αντι-Ρότα, τον Γκεοργκίεφ, και νωρίς σκόραρε το 2-0 βάζοντας σφραγίδα τέλους στο ντέρμπι. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί και από το πρώτο ημίχρονο αλλά ο Παναθηναϊκός στάθηκε άτυχος στα δοκάρια Αντίνο και Λιβάι. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με τα πράσινα, θυμίζοντας τον "πυραυλοκίνητο" επιθετικό που είχαμε γνωρίσει αλλά ήταν ξανά άτυχος στη φάση του δοκαριού.

Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλους σε υπέροχη βραδιά. Ο Καμαρά ήταν το μυαλό στη μεσαία γραμμή, ο Κυριακόπουλος φοβερό δίδυμο με τον Αντίνο αριστερά, οι δύο στόπερ αλάνθαστοι "κατάπιαν" τα σπουδαία φορ της ΑΕΚ. Και ο Κάνγκουα όσο έπαιξε ήταν καλός, όμως η κάκιστη ενέργειά του στην αποβολή θα μπορούσε να βάλει τον Παναθηναϊκό σε περιπέτειες. Αλλά ήταν σε τέτοια βραδιά η ομάδα του που δεν το επέτρεψε.

Ελεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν σε αυτό το ντέρμπι να κάνει μία ΔΗΛΩΣΗ. Αυτό που δεν είχε πράξει στο Φάληρο. Το έπραξε με ΕΜΦΑΤΙΚΟ τρόπο. Οχι απλά νίκησε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, αλλά την "κατάπιε". Φώναξε με στεντόρεια φωνή ότι θέλει το πρωτάθλημα, ότι αξίζει να λέει πως επιθυμεί αυτό το στέμμα. Το βέβαιο είναι πως μετά από αυτή την κυριαρχική νίκη ουδείς μπορεί να του αμφισβητήσει ότι θα το διεκδικήσει μέχρι το φινάλε. Και έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει.