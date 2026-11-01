ΑΕΚ: Τα εκτός έδρας την... πληγώνουν σε όλες τις διοργανώσεις

Μεταμορφώνεται προς το χειρότερο μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ και δεν είναι μόνο η αγωνιστική της εικόνα μακριά από τη φυσική της έδρα αλλά και οι αριθμοί που το... μαρτυρούν.

Η Ένωση έχασε μεν για πρώτη φορά φέτος και σχεδόν μετά από ένα χρόνο στο πρωτάθλημα, ωστόσο έχει ήδη αφήσει βαθμούς στη φετινή Super League, τόσο στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά (1-1), όσο και στην Τρίπολη στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, επίσης με το ίδιο σκορ.

Στο Superbet Kύπελλο Ελλάδος, μόλις την περασμένη Τετάρτη ηττήθηκε 3-1 από τον ΠΑΟΚ ενώ στον πολύ άσχημο απολογισμό της μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, έρχονται να προστεθούν και οι αναμετρήσεις του Champions League, όπου μετρά ακόμα δύο ήττες σε ισάριθμα ματς.

«Πληγή» για την Ένωση, που απαιτεί... λύση προκειμένου να παραμείνει εντός των φετινών της στόχων.