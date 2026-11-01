Μύθου: «Σηκώσαμε κεφάλι και κυνηγήσαμε μέχρι τέλους τη νίκη»

Στην επιμονή του ΠΑΟΚ για την νίκη κόντρα στον Αστέρα Aktor στάθηκε ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος τόνισε ότι τέτοια αποτελέσματα φέρνουν αέρα... αλλαγής στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

«Ήταν ένα παιχνίδι που δείξαμε τον χαρακτήρα μας και πόσο το θέλαμε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων. Παλεύουμε καθημερινά γι’ αυτό, μπορεί να μη το δείχνουν οι εμφανίσεις μας, αλλά δουλεύουμε σκληρά. Δείξαμε χαρακτήρα μετά την κόκκινη που δεχτήκαμε. Σηκώσαμε κεφάλι. Κυνηγήσαμε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Όταν τα κάνεις αυτά, παίρνεις και το αποτέλεσμα.

Ο προπονητής μου είπε πριν μπω να τρέξω, να κυνηγήσω κάθε μπάλα. Μετά από τέτοια αποτελέσματα που έχουν το κυρίαρχο στοιχείο του χαρακτήρα γυρνάει όλη η κατάσταση. Όσο για το γκολ και την κερδισμένη κόκκινη κάρτα, ήμουν στα σωστά σημεία την σωστή στιγμή, σημασία έχει όμως η νίκη».