Ο Αστέρας AKTOR ήθελε να του βάλει δύσκολα, αλλά ο ΠΑΟΚ μίλησε τελευταίος, βρήκε το γκολ της νίκης με τον Μύθου στο 87' (2-1) και πλέον κοιτάει... Ολυμπιακό - Με δέκα ολοκλήρωσαν το ματς και οι δύο!

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να... κεφαλαιοποιήσει την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ και να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, ωστόσο, ο Αστέρας AKTOR φρόντισε να του βάλει δύσκολα με τον Γιάννη Κοντοέ προσωρινά στο τιμόνι του. Στην πρώτη μόλις τελική προσπάθεια στην εστία, οι Αρκάδες βρήκαν δίχτυα, έφεραν το ματς στα ίσα και πίεσαν τους Θεσσαλονικείς για αντίδραση. Δια πυρός και σιδήρου, αλλά και αποβολών καθώς αμφότεροι έμειναν με δέκα, ο ΠΑΟΚ «μίλησε» τελευταίος (2-1)

Στα της ενδεκάδας, ο Δημήτρης Μοναστηρλής πήρε ξανά θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας δεν είχε αλλαγές συγκριτικά με την ΑΕΚ, καθώς Γιαννούλης, Κόστα, Χατζηδιάκος και Κένι πήραν θέσεις μπροστά από τον 22χρονο κίπερ. Ο Χρήστος Ζαφείρης επέστρεψε στο πλευρό του Σανταμαρία, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς κα Σόλα Σορετίρε να αναλαμβάνουν τα εξτρέμ. Στην κορυφή της επίθεσης οι Σιμόν Μπάνζα και Σερίφ Εντιαγέ, με τον Αλέσιο Λίσι να διατηρεί το 4-4-2 ως σχηματισμό.

Για τον φιλοξενούμενο Αστέρα, ο Παπαδόπουλος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Μέντες, Μπρόρσον, Σίλβα και Κώτσιρα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Στα χαφ οι Έντερ και Κουρμπέλης, με τους Ρικαρντίνιο, Ορόσκο και Κιμπιόκα ως μεσοεπιθετική τριάδα, πίσω από τον Μακέντα, που ξεκίνησε στην κορυφή.

Όπως το συνηθίζει στα παιχνίδια του, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά και φρόντισε να πάρει από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης. Μάλιστα, σαν σε επανάληψη του αγώνα με την ΑΕΚ, βρήκε γκολ πριν τη συμπλήρωση του 10λεπτου. Συγκεκριμένα, στο 8΄ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε μία εξαιρετική κάθετη και ο Εντιαγέ τελείωσε υποδειγματικά τη φάση για το 1-0.

Μέχρι το 15λεπτο, οι Θεσσαλονικείς είχαν... στριμώξει τον Αστέρα AKTOR, βγάζοντας συνολικά τέσσερις τελικές προσπάθειες, με τον Παπαδόπουλο να παραμένει διαρκώς στο πλάνο. Ο Ζαφείρης επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον κίπερ των Αρκάδων με ένα πολύ δυνατό διαγώνιο σουτ, ωστόσο, ο αντίπαλος τερματοφύλακας φώναξε παρών. Στη συνέχεια λίγο έλειψε βέβαια να στρώσει στον Εντιαγέ για τη ζημιά, ωστόσο, αποφεύχθηκε το μοιραίο για τους φιλοξενούμενους στο παρά πέντε...

Ο Δικέφαλος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και κυρίως τα πολλά και αβίαστα λάθη των φιλοξενούμενων, ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα έχανε μέτρα και εντάσεις. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως μέχρι το 30λεπτο μέτρησε μόλις μία τελική, κινούμενος σε ένα πιο χαμηλό τέμπο επιθετικά. Στο 24΄ο Ζίβκοβιτς έστρωσε στον Κένι από τα δεξιά, ο Βρετανός μπακ έκανε το διαγώνιο σουτ που απέκρουσε ενστικτωδώς ο Παπαδόπουλος.

Ήταν δεδομένο πως οι Αρκάδες θα ψάξουν αυτή τη μία στιγμή στο παιχνίδι τους για να «χτυπήσουν» τον ΠΑΟΚ και από τη στιγμή που δεν το βρήκαν σε σετ παιχνίδι, «εκτέλεσαν» μέσα από στατική φάση. Φάουλ έξω από την περιοχή του Μοναστηρλή, γέμισμα του Έντερ και ο Κιμπιόκα με κεφαλιά, έγραψε το 1-1. Σκορ που συνόδεψε τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η ομάδα που έπρεπε να τρέξει, να βγάλει αντίδραση ήταν δεδομένα ο ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι πως το σύνολο του Λίσι εμφανίστηκε με άλλες εντάσεις στο β΄μέρος, πιέζοντας ψηλά τον Αστέρα AKTOR. Ο Εντιαγέ άνοιξε το παζλ των ασπρόμαυρων στιγμών με ένα δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε, για να ακολουθήσει στο 51΄μία ακόμη καλή ενέργεια του Σανταμαρία, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει με δυσκολία.

Ήταν σαφές πως οι Αρκάδες είχαν πρωτίστως το μυαλό τους στα μετόπισθεν και δευτερευόντως στις στιγμές στη μετάβαση, αν και το σκηνικό άλλαξε με την αποβολή του Τζόντζο Κένι στο 63΄με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να διαχειριστεί ένα ματς που είχε το αριθμητικό μειονέκτημα και την πίεση του χρόνου για ένα δεύτερο τέρμα. Ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου έριξε εσπευσμένα Ελουστόντο για να περάσει στα δεξιά της άμυνας, Γιάκιτς και Μύθου, «θυσιάζοντας» Σορετίρε, Ζαφείρη και Εντιαγέ.

Το σκηνικό άλλαξε όμως και πάλι μέσα σε δέκα λεπτά, καθώς και ο Αστέρας έμεινε με παίκτη λιγότερο, μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Μπρόρσον (δύο σε επτά λεπτά!). Αλλαγές και από τον Γιάννη Κοντοέ, και ματς - φωτιά μέχρι το φινάλε!

Λίγο έλειψε στο 78' να σκοράρει και δεύτερος φορ του ΠΑΟΚ στο ίδιο παιχνίδι, όταν ο Μπάνζα πήρε την κεφαλιά από το κόρνερ του Ζίβκοβιτς, αλλά από πολύ κοντά δεν βρήκε στόχο. Αλλά, φορ βρήκε δίχτυα, μόνο που ήταν ο Ανέστης Μύθου εννιά λεπτά αργότερα.

87 λεπτά στην Τούμπα, ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Παπαδόπουλου, σέρβιρε στον Μπάνζα, πλασέ του Κονγκολέζου, ο Παπαδόπουλος είπε «όχι», με τη μπάλα να φεύγει βασανιστικά κάτω από τα πόδια του και τον 19χρονο διεθνή φορ να τη σπρώχνει για το 2-1.

Οι Αρκάδες όμως, λίγο έλειψε να ισοφαρίσουν για δεύτερη φορά στην Τούμπα, κόντρα σε έναν ΠΑΟΚ που έδειχνε διάθεση για ρίσκα. Ο Παπακανέλλος στις καθυστερήσεις πέρασε ανενόχλητος την άμυνα του Δικεφάλου, αλλά ο Μοναστηρλής κράτησε όρθια την ομάδα του για το τελικό 2-1.

Δύσκολη αλλά κάτι παραπάνω από σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ, η δεύτερη συνεχόμενη, ψάχνοντας να... τριτώσει το καλό στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό, στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή, έχοντας να διαχειριστεί την σημαντικότατη απουσία του Τζόντζο Κένι.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι) : Μοναστηρλής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα(86΄Καμαρά), Γιαννούλης, Σανταμαρία(80' Τέιλορ), Ζαφείρης(68' Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς, Σορετίρε(68' Ελουστόντο), Μπάνζα, Εντιαγέ(68' Μύθου)

Αστέρας AKTOR (Γιάννης Κοντοές): Παπαδόπουλος, Μπρόρσον, Μέντες(90' Καλτσάς), Σίλβα, Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Έντερ, Ρικαρντίνιο(62' Μπουζούκης), Ορόσκο(76' Λάσκαρης), Κιμπιόκα(76' Παπακανέλλος), Μακέντα