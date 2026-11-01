Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Φοβερή απόκρουση του Πένια σε σουτ του Ζίνι (vid) 01-11-2026 21:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Ζίνι Ινάκι Πένια 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Ο Ζίνι σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Πένια με εξαιρετικά αντανακλαστικά διατήρησε το μηδέν για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην ΑΕΚ. Παρακάτω η δύσκολη απόκρουση: Κερδίζει τη μάχη της προβολής: Ο celebrity που φέρνει μουρμούρες στη ΝΔ instanews.gr Πριν δεις μπάλα, δείξε πόση ξέρεις: Βρες τους 5 παίκτες και κέρδισε ετήσιες συνδρομές ΣΠΟΡ FM TV, ταξίδια και μπασκέτα menshouse.gr Γιάννης Αλαφούζος: Η εξαγορά που θα συζητηθεί πολύ dailymedia.com.gr Το μαθαίνουν όλοι οι γκολκίπερ: Η μοιραία διδαχή που οδήγησε στην τραγωδία με τον παίκτη της Τενερίφης menshouse.gr Κίνηση-ματ από τον Κυριακού: Τι έταξε στη Σία Κοσιώνη για να χαλάσει το deal με τον όμιλο Κοπελούζου dailymedia.com.gr Μπορεί να κάνει το αδιανόητο στα Όσκαρ: Η ταινία με το άρρωστο 9,1/10 στο IMDb δεν χάνεται για κανένα λόγο menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα: 10 φαινομενικά απλές ερωτήσεις γεωγραφίας που 9/10 απαντούν λάθος! Εσύ; menshouse.gr O σταρ του ελληνικού μπάσκετ που είπε «όχι δεν θα πάρω» στο κόμμα Τσίπρα instanews.gr Φοβερή απόκρουση του Πένια σε σουτ του Ζίνι (vid) SHARE