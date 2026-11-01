Φοβερή απόκρουση του Πένια σε σουτ του Ζίνι (vid)

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Ο Ζίνι σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Πένια με εξαιρετικά αντανακλαστικά διατήρησε το μηδέν για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην ΑΕΚ.