Κοντοές: «Ο ΠΑΟΚ έδειξε την ποιότητά του - Κρατάμε την εμφάνιση ενόψει της συνέχειας»

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Ο Γιάννης Κοντοές φάνηκε ευχαριστημένος κυρίως από την εικόνα του Αστέρα, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ έδειξε την ποιότητά του μετά την αποβολή του Μπρόρσον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω ήταν ένα ματς που είχαμε μία προσέγγιση που δεν την περίμενε ο ΠΑΟΚ. Θέλαμε να πρεσσάρουμε και να πάρουμε τη μπάλα. Το πετύχαμε σε κάποια σημεία. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες και ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ όταν μείναμε με 10 παίκτες είχε την ποιότητα να καθαρίσει το παιχνίδι».

Για την αποβολή Μπρόρσον: «Σαν προπονητές δεν αναλύουμε μία φάση. Νομίζω ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω, αλλά κρατάμε την εμφάνιση και χτίζουμε σε αυτό ενόψει των επόμενων αγώνων».