Η κριτική του ΠΑΟΚ: Ο Μύθου έδωσε την λύση και το μεγάλο τρίποντο

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Η κριτική του SDNA στους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί του Αστέρα στην Τούμπα με 2-1.

Μοναστηρλής: Δέχθηκε γκολ από... στημένη φάση και καραμπόλα, κάνει σπουδαία επέμβαση στο 92' και κρατάει το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.

Κένι: Κάπου θα... έσκαγε και ήρθε και αυτή η διπλή κίτρινη με την οποία αποβλήθηκε και χάνει το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης.

Χατζηδιάκος: Θετικός στις περισσότερες μονομαχίες, σε ένα ματς που ο ΠΑΟΚ δεν δέχθηκε πολλές φάσεις.

Κόστα: Το ίδιο ισχύει και για τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, με το δίδυμο του ΠΑΟΚ να παίζει ψηλά και να μην έχει μεγάλα προβλήματα από τον Αστέρα, πέραν των στημένων φάσεων και της ευκαιρίας του Παπακανέλλου στο φινάλε.

Γιαννούλης: Ήταν όλη η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ, αφού έδινε την δυνατότητα στον Σορετίρε να παίξει προς τον άξονα, κάνει την διαφορά χωρίς να έχει ακόμη την υψηλότερη απόδοση που μπορεί.

Σανταμαρία: Μεστό παιχνίδι πίσω από την μεσαία γραμμή, είχε και μία καλή ευκαιρία με σουτ, παίζει στα... σίγουρα και δεν ρισκάρει, κάτι που στον ΠΑΟΚ δεν βοηθάει τόσο από την στιγμή που πρέπει να γίνει μία ενέργεια παραπάνω επιθετικά.

Ζαφείρης: Είχε ξανά πολλά τρεξίματα, του έλειψε το κάτι παραπάνω με τη μπάλα στα πόδια, κάλυψε σωστά τους χώρους.

Σορετίρε: Λίγα πράγματα εν αντιθέσει με το ματς απέναντι στην ΑΕΚ, δεν πήρε πρωτοβουλίες και δεν ξεχώρισε.

Ζίβκοβιτς: Παραλίγο... δύο ασίστ, μία στον Εντιαγέ με τρομερή κάθετη και μία στον Μπάνζα, απ' όπου προήλθε το 2-1 του Μύθου.

Εντιαγέ: Ακόμη ένα γκολ για τον Σενεγαλέζο φορ, που έχει φορμαριστεί για τα καλά και δίνει μεγάλες λύσεις στην επίθεση.

Μπάνζα: Mπορεί να του έλειψε το γκολ, ωστόσο κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και από το τελείωμά του ήρθε το 2-1 του Μύθου.

Οι αλλαγές:

Γιάκιτς: Προσπάθησε να πάρει πρωτοβουλίες με την είσοδό του στο παιχνίδι, σε μία ιδιαίτερη συνθήκη.

Καμαρά: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί

Τέιλορ: Έτρεξε πολύ στη μεσαία γραμμή δίνοντας βοήθειες στην ομάδα του.

Μύθου: O x-factor της αναμέτρησης αφού με δικό του γκολ ο ΠΑΟΚ πήρε μία σημαντική νίκη.

Ελουστόντο: Πήγε στα δεξιά για να καλύψει το κενό του Κένι, έπαιξε και λίγο... στόπερ με τις ανάγκες του αγώνα.