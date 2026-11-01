Λίσι: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Κένι - Δείξαμε χαρακτήρα»

Για εμφάνιση χαρακτήρα έκανε λόγο ο Αλέσιο Λίσι μετά την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Αστέρα Aktor με 2-1, αναφερόμενος στο διάστημα που ο Δικέφαλος έμεινε με αριθμητικό μειονέκτημα λόγω της αποβολής του Τζόντζο Κένι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

«Την πρώτη μισή ώρα παίξαμε καλά. Δημιουργούσαμε και κλέβαμε την μπάλα, όμως μετά αρχίσαμε να κάνουμε βεβιασμένες επιλογές. Χάσαμε τον έλεγχο και κοπήκαμε στα δύο λόγω αυτής της κατάστασης. Η αποβολή του Κένι μας δυσκόλεψε, όμως περιμέναμε να έρθει η στιγμή μας, όπως και ήρθε. Δείξαμε χαρακτήρα και φτάσαμε στην νίκη.

Κρατάω ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε τα 5-10 λεπτά στα οποία ο αντίπαλος είχε τις καλές στιγμές του. Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα ή χειρότερα, αλλά ο χαρακτήρας που δείξαμε σήμερα πρέπει να τον δείχνουμε πάντα για τους μεγάλους φιλάθλους μας».