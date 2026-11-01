Τζαζ: Σενάρια ανταλλαγής για Μαρκάνεν – Οι απαιτήσεις και η ομάδα που τον έχει «κυκλώσει»

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Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης του Λάουρι Μαρκάνεν από τους Γιούτα Τζαζ, με τον Φινλανδό φόργουορντ να εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του NBA.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Heavy», η περίπτωση του 29χρονου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αγορά, καθώς οι Τζαζ βρίσκονται σε διαδικασία ανασυγκρότησης και ο Μαρκάνεν δεν φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στο χρονοδιάγραμμα του συλλόγου.

Μάλιστα, οι Τζαζ φέρονται να αξιώνουν δύο first round picks για να παραχωρήσουν τον αστέρα τους. Ο Μαρκάνεν παραμένει ένας από τους πιο αξιόλογους ψηλούς του πρωταθλήματος, γεγονός που τον έχει διατηρήσει εδώ και αρκετό καιρό στο μεταγραφικό στόχαστρο πολλών ομάδων.

Από τις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον ξεχωρίζουν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, χωρίς ωστόσο να αποτελούν τη μοναδική πιθανή επιλογή για τον παίκτη.

Ένα από τα βασικά ζητήματα σε ένα πιθανό trade είναι το ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιό του, καθώς ο 29χρονος έχει να λαμβάνει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Έτσι, μένει να φανεί αν θα υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία.