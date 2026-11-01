Μοναστηρλής: «Δεν φοβηθήκαμε μετά την κόκκινη - Πάμε για την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό»

Στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το διάστημα που έμεινε με αριθμητικό μειονέκτημα ο ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μοναστηρλής, μετά την νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα Aktor με 2-1.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην μικτή ζώνη:

Για το διάστημα μετά την αποβολή του Κένι: «Δεν φοβηθήκαμε μετά την κόκκινη κάρτα. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις στα παιχνίδια απλώς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Δεν υπάρχει φόβος, μόνο θέληση και πάθος. Και αυτό δείξαμε και στο γήπεδο».

Για όσα του είπαν οι συμπαίκτες του μετά την λήξη: «Όλα τα παιδιά μου έδωσαν συγχαρητήρια. Ήταν χαρούμενοι για εμένα, όπως είμαι και εγώ για αυτούς».

Για τις σκέψεις του για το ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό: «Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε την σημασία αυτών των ντέρμπι. Πάμε για την νίκη και για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αυτό που σκέφτομαι σε κάθε παιχνίδι είναι να βοηθάω την ομάδα όσο καλύτερα μπορώ».