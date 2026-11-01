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Η Μπασκόνια δε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μανρέσα και πήρε μία άνετη νίκη με 106-83.

Η Μπασκόνια υποδέχθηκε την Μανρέσα για την 6η αγωνιστική της ACB και δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 106-83. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-2, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 0-6.

Για την Μπασκόνια ο Σίμονς είχε 22 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Γιοκσίμοβιτς να προσθέτει 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την άλλη, ο Μίντσεβ μέτρησε 12 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Ονγκέντα τελείωσε το ματς με 8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Η Μπασκόνια στην 10η αγωνιστική της Euroleague θα αντιμετωπίσει στην Τουρκία την Φενερμπαχτσέ.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 50-40, 83-64, 106-83

Τα στατιστικά του αγώνα.