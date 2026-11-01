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Η Βαλένθια έκανε μία τρομερή εμφάνιση απέναντι στην Ανδόρα, την οποία και… διέσυρε με 111-79.

Η Βαλένθια αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ανδόρα και έκανε… περίπατο. Οι «Νυχτερίδες» έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν μία πανεύκολη νίκη με 111-79. Έτσι, η Βαλένθια βρίσκεται στο 4-2 και η Ανδόρα στο 1-5.

Για τους νικητές ο Σέιντ-Σούπερι είχε 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 6 κλεψίματα, με τον Μπρουκς να προσθέτει 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, ο Ακινζό τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Πούστοβι να μετράει 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για την 10η αγωνιστική της Euroleague η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-46, 68-77, 79-111

Τα στατιστικά του αγώνα.