Video: Πώς η ανύπαρκτη πρώτη κάρτα στον Κένι οδήγησε τελικά στην αποβολή του

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Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τον Τζόντζο Κένι από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, λόγω της αποβολής του στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ωστόσο ο Άγγλος μπακ δεν θα έπρεπε ποτέ να παρατηρηθεί με την πρώτη κίτρινη!

Όπως προκύπτει από το ριπλέι της επίμαχης φάσης στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Τζόντζο Κένι βρίσκει πρώτα μπάλα και δεν έχει καμία επαφή με τον αντίπαλό του.

O διαιτητής της αναμέτρησης, Μιχάλης Ματσούκας, ωστόσο σφύριξε επιθετικό φάουλ και έδωσε την πρώτη κίτρινη στον Άγγλο μπακ, που στο δεύτερο ημίχρονο αντίκρισε και δεύτερη, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να μην έχει στην διάθεσή του τον Τζόντζο Κένι για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη κάρτα που δέχθηκε ο Άγγλος να είναι ανύπαρκτη!