Χεζόνια για το μέλλον του στο ΝΒΑ: «Βρίσκεται στα χέρια του Άτκινσον»

Ο Μάριο Χεζόνια σε δηλώσεις του τόνισε πως το μέλλον του στο ΝΒΑ βρίσκεται στα χέρια του Κένι Άτκινσον, του σταφ του και των συμπαικτών του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έχουν αρχίσει τη σεζόν 2026-27 με τέσσερις νίκες και δύο ήττες, με τον Μάριο Χεζόνια να κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Μάλιστα, στην τελευταία αναμέτρηση απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε ακόμη μία θετική εμφάνιση, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του με 136-111. Ο Κροάτης ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής, πλησιάζοντας το double-double.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χεζόνια μίλησε στους δημοσιογράφους για τον ρόλο του στους «Καβς», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της ομάδας. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η συνέχεια της καριέρας του στο NBA εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη που του δείχνουν ο Κένι Άτκινσον, οι συνεργάτες του και οι συμπαίκτες του.

«Στο τέλος της ημέρας, ολόκληρη η καριέρα μου στο NBA βρίσκεται στα χέρια του Κένι, του προπονητικού επιτελείου και των συμπαικτών μου. Όλοι τους μου έχουν δείξει τεράστιο σεβασμό και με έχουν κάνει να αισθάνομαι εξαιρετικά άνετα. Είναι εκείνοι που με βοηθούν να παρουσιάζω αυτή την εικόνα στο παρκέ. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.