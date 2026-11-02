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Αλλαγή προπονητή στην Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη - Αναλαμβάνει ο Φονσέκα!

Ποδόσφαιρο
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Σε αλλαγή προπονητή προχωράει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αφού ο Ρούι Μπόρζες αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «Λιονταριών».

Το κακό ξεκίνημα της Σπόρτινγκ στην Primeira Liga, έφερε εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας που αγωνίζονται ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με την διοίκηση να λύνει το συμβόλαιο του Ρούι Μπόρζες.

Η διάδοχη κατάσταση, μάλιστα είναι έτοιμη, αφού οι ιθύνοντες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Πάολο Φονσέκα, που θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Λιόν.

Ο Πορτογάλος προπονητής, μάλιστα στο νικηφόρο 2-0 της Λιόν επί της Ανζέ, μετά την λήξη της αναμέτρησης ξέσπασε σε κλάματα, αποχαιρετώντας τους ποδοσφαιριστές του.

Αλλαγή προπονητή στην Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη - Αναλαμβάνει ο Φονσέκα!