Ιραόλα: «Θα πούμε στους παίκτες να πέφτουν μέσα στην περιοχή αφού διαφορετικά δεν παίρνουν πέναλτι!»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άντονι Ιραόλα εξέφρασε έντονα παράπονα για την διαιτησία, μετά την ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι κρίμα που με ρωτάτε κάτι τέτοιο, αλλά ειλικρινά, ναι, πρέπει να τους πούμε να πέφτουν, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να καταλογιστεί παράβαση. Πιστεύω ότι ο Ίσακ είναι ειλικρινής. Προσπαθεί να παίξει την μπάλα και όλοι μπορούν να δουν αμέσως ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο τράβηγμα.

Ήταν έτοιμος να πάρει την κεφαλιά μπροστά από την εστία, όταν ο αντίπαλος τον τράβηξε από τη φανέλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το γεγονός ότι δεν έκανε βουτιά ή δεν έπεσε στο έδαφος αποτελεί λόγο για να μη δοθεί πέναλτι».