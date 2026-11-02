Ιραόλα: «Θα πούμε στους παίκτες να πέφτουν μέσα στην περιοχή αφού διαφορετικά δεν παίρνουν πέναλτι!»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Είναι κρίμα που με ρωτάτε κάτι τέτοιο, αλλά ειλικρινά, ναι, πρέπει να τους πούμε να πέφτουν, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να καταλογιστεί παράβαση. Πιστεύω ότι ο Ίσακ είναι ειλικρινής. Προσπαθεί να παίξει την μπάλα και όλοι μπορούν να δουν αμέσως ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο τράβηγμα.
Ήταν έτοιμος να πάρει την κεφαλιά μπροστά από την εστία, όταν ο αντίπαλος τον τράβηξε από τη φανέλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το γεγονός ότι δεν έκανε βουτιά ή δεν έπεσε στο έδαφος αποτελεί λόγο για να μη δοθεί πέναλτι».