Κώτσιρας: «Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον για τον Αστέρα»

Ο Γιάννης Κώτσιρας εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του Αστέρα Τρίπολης, μετά την αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία των Αρκάδων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εκεί που πήγε το παιχνίδι, είναι η συγκέντρωση στα τελευταία λεπτά. Σίγουρα μας έχει μείνει μια πικρία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε και αυτό να γίνει μάθημα για τα επόμενα παιχνίδια.

Για την επόμενη μέρα του Αστέρα Τρίπολης: «Είμαστε σε μια περίοδο αλλαγών, όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Θέλω να πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον».

Για το αν άλλαξε η εικόνα της ομάδας σε σχέση με τα προηγούμενα ματς: «Δεν νομίζω ότι και στα προηγούμενα ματς προσπαθήσαμε λιγότερο. Απλά σήμερα ίσως μας πήγε το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έμεινε ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίχτες και ίσως ήταν τα πράγματα πιο ευνοϊκά για εμάς. Αλλά δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα και στο τέλος χάσαμε το παιχνίδι».