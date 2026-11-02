O Σιμς παίρνει πολωνικό διαβατήριο για να παίξει στην Εθνική ομάδα

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Μία νέα επιλογή για την επιθετική γραμμή της εθνικής Πολωνίας ενδέχεται να προκύψει ενόψει των επόμενων διεθνών υποχρεώσεών της, καθώς ο Έλις Σιμς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης πολωνικού διαβατηρίου.

Ο 25χρονος επιθετικός της Κόβεντρι Σίτι εξασφάλισε την πολωνική υπηκοότητα, αποκτώντας πλέον το δικαίωμα να αγωνιστεί με τα χρώματα της Πολωνίας, χάρη στην καταγωγή της γιαγιάς του.

Ο ίδιος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε προπονητικά καμπ των μικρών εθνικών ομάδων της Αγγλίας, τόσο σε επίπεδο Under-18 όσο και Under-20, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιήσει συμμετοχή με την ανδρική ομάδα των «Τριών Λιονταριών».

Σύμφωνα με το πολωνικό Μέσο Meczyki, απομένουν ορισμένες τυπικές διαδικασίες και η έκδοση του διαβατηρίου του, προκειμένου να ολοκληρωθεί και επίσημα η διαδικασία.