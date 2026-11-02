O Σιμς παίρνει πολωνικό διαβατήριο για να παίξει στην Εθνική ομάδα

Ο 25χρονος επιθετικός της Κόβεντρι Σίτι εξασφάλισε την πολωνική υπηκοότητα, αποκτώντας πλέον το δικαίωμα να αγωνιστεί με τα χρώματα της Πολωνίας, χάρη στην καταγωγή της γιαγιάς του.
Ο ίδιος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε προπονητικά καμπ των μικρών εθνικών ομάδων της Αγγλίας, τόσο σε επίπεδο Under-18 όσο και Under-20, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιήσει συμμετοχή με την ανδρική ομάδα των «Τριών Λιονταριών».
Σύμφωνα με το πολωνικό Μέσο Meczyki, απομένουν ορισμένες τυπικές διαδικασίες και η έκδοση του διαβατηρίου του, προκειμένου να ολοκληρωθεί και επίσημα η διαδικασία.