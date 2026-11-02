Οι Ουόριορς έκαναν... περίπατο κόντρα στους Κλίπερς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν ένα άνετο βράδυ απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, επικρατώντας με 124-112.

Οι Κλίπερς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 37-29 στην λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου, όμως οι Ουόριορς απάντησαν με επί μέρους 34-20 στη δεύτερη περίοδο, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 63-57.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την κυριαρχία τους και στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάζοντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 4-3 και να ρίξουν τους Κλίπερς στο 1-5.

Ο rookie, Γιάξελ Λέντεμποργκ με 37 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της μέχρι τώρα καριέρας του στο NBA, με τον Κρις Νταν να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς, έχοντας 12 πόντους και 4 ασίστ.

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